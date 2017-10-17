ص 1:01 2017/10/17

تصدّت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري صباح أمس لطائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية قرب الحدود اللبنانية وأصابت إحداها إصابة مباشرة.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه: إن طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 8,51 من صباح اليوم «أمس» على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدّت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار.

وأضافت القيادة العامة للجيش: في الساعة 11,38 أطلق العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.

وحذرت القيادة العامة للجيش من التداعيات الخطرة لمثل هذه المحاولات العدوانية المتكررة من جانب «إسرائيل»، مؤكدة تصميمها على مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية ذراع «إسرائيل» في المنطقة.