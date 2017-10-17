ص 1:01 2017/10/17

واصلت وحدات من الجيش عملياتها العسكرية في دير الزور وأحكمت سيطرتها على قرية الحسينية شمال غرب المدينة وعلى عدد من النقاط الحاكمة في منطقة الميادين بعد القضاء على عدد من إرهابيي «داعش»، يأتي ذلك في وقت ضبطت فيه وحدات من الجيش أسلحة إسرائيلية في المناطق التي تم تحريرها من إرهابيي «داعش» في منطقة جب الجراح وريف سلمية.

فقد نفّذت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور بإسناد من سلاح الجو عمليات مكثفة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي أحكمت خلالها السيطرة على قرية الحسينية شمال غرب المدينة وعلى نقاط حاكمة في محور عملياتها العسكرية بمنطقة الميادين.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري واصلت عملياتها العسكرية شرق نهر الفرات استعادت خلالها السيطرة على قرية الحسينية شمال غرب مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها.

وبيّن المصدر أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة على المحورين الشمالي والغربي لمدينة دير الزور انتهت بإحكام الطوق على من تبقى من فلول إرهابيي «داعش» داخل بعض أحياء المدينة. وأضاف المصدر: إن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وأعتدتهم من ضمنها عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة ومدافع هاون.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأنه بعد استعادة السيطرة على مدينة الميادين واصلت وحدات من الجيش عملياتها باتجاه قرية بقرص غرب المدينة بنحو 10 كم أحكمت خلالها السيطرة على نقاط استراتيجية بعد القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» من بينهم عبدالحميد عصام الجروان أحد متزعمي التنظيم الإرهابي في الميادين.

وبيّن المراسل أن سلاح الجو شارك بفاعلية كبيرة في إسناد عمليات القوات البرية، حيث أغار على نقاط تحصن إرهابيي «داعش» باتجاه قريتي الحسينية والجنينة ومحاور تسلل آلياتهم ما أسفر عن تدمير العديد من بؤر وتحصينات للتنظيم التكفيري.

ولفت المراسل إلى أن طلعات سلاح الجو ورمايات سلاح المدفعية طالت مناطق انتشار وأوكار إرهابيي «داعش» في قرى شقرا والجيعة وذيبان ومحكان وبقرص تحتاني وبقرص فوقاني وموحسن والبوعمر ما أدى إلى تدمير مقر مسؤول ما يسمى «الشرطة الإسلامية» في منطقة البوكمال المدعو أبو مهند الحلبي الذي كان موجوداً فيه مع عدد من مرافقيه بعضهم من الجنسية الشيشانية.

إلى ذلك عثرت وحدات من الجيش على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال بعضها إسرائيلي الصنع في أوكار إرهابيي «داعش» قبل اندحارهم وذلك خلال تمشيط عدد من قرى ريفي حمص وحماة تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأفاد مراسل «سانا» في حمص بأن وحدات الجيش تواصل تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة جب الجراح وريف سلمية الجنوبي لتأمينها والتخلص من العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو التنظيم وذلك إيذاناً بعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.

وبيّن المراسل أن وحدات الجيش عثرت خلال عمليات التمشيط على كمية من الأسلحة المتنوعة والذخيرة وأجهزة الاتصال منها مدفع إسرائيلي و800 قذيفة هاون عيار 120مم ورشاش مع ذخيرته وتقدر بعشرة آلاف طلقة وذخائر لرشاشات من عيار 17 و 14,5 و30 مم و 13 مدفع هاون ورشاش «أي جي سي» و 3 قواذف «آر بي جي» وعدد من أجهزة الاتصال.