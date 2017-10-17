ص 1:01 2017/10/17

بدأ وفد حكومي يضم وزراء الصحة والكهرباء والموارد المائية صباح أمس زيارة إلى دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي ومتابعة الإجراءات الحكومية اليومية لتلبية احتياجات المواطنين والأعمال الجارية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من جرائم إرهابيي «داعش» في المحافظة.

وأشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة بحضور مديري الدوائر الخدمية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين كل ماتحتاجه دير الزور من الكوادر الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وسيتم تزويد المحافظة بجميع الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار القطاع الصحي.

كما قام الوزير يازجي بزيارة المجمع الطبي في مشفى الأسد واطلع على واقع العمل في مشافي «الأسد والفرات والأطفال والتوليد» وعلى حجم الأضرار التي لحقت بمباني المشافي بسبب الاعتداءات الإرهابية.

وأكد وزير الصحة في تصريح لـ«سانا» خلال الجولة أن وزارة الصحة عملت خلال فترة الحصار على دعم المدينة بما أمكن من أدوية وتجهيزات ولقاحات وفور إعلان فك الطوق عن مدينة دير الزور تم رفد المحافظة بـ6 سيارات إسعاف، إضافة إلى 9 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، واليوم تمّ رفد المحافظة بسيارتي إسعاف جديدتين و7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف يازجي: قمنا بالاطلاع على الواقع الصحي في المحافظة ولمسنا على أرض الواقع الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي، حيث سيتم على الفور إرسال فرق هندسية لصيانة الأجهزة الطبية وإعادتها إلى الخدمة بصورة عاجلة.

بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن العمل جار لإعادة التيار الكهربائي إلى دير الزور رغم الأضرار الهائلة التي تعرضت لها شبكات الكهرباء نتيجة اعتداءات إرهابيي «داعش» والتي تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 36 مليار ليرة.

وأوضح الوزير خربوطلي أن ورش الكهرباء أنجزت 60 بالمئة من أعمال إصلاح خط 400 على طريق تدمر- دير الزور في حين تعمل الورش على إصلاح الشبكة داخل المدينة وسيتم تزويد المدينة بمحطة تحويل متنقلة «66/20ك.ف».

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه تم التعاقد مع شركة إيرانية لتزويد دير الزور بثلاث مجموعات توليد غازية، إضافة إلى الاتفاق مع شركة روسية لبناء محطة دير الزور باستطاعة 500 ميغا بقيمة 600 مليون يورو.

من جانبه أوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن المنظومة المائية صمدت بدير الزور طوال فترة الحصار ولو بالحد الأدنى، لافتاً إلى أن محطات المياه تعرّضت لتخريب كبير وخاصة محطة الباسل التي ستتم إعادة بنائها وتأهيل باقي المحطات.

وأشار الوزير الحسن إلى أن جهود الوزارة تتركز حالياً على الحفاظ على منظومة المياه القائمة، مبيناً أنه ستتم مضاعفة ساعات ضخ المياه بالتوازي مع إعادة البناء والتأهيل.