دمشق ـ دانية الدوس: ص 1:01 2017/10/17

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب برئاسة الدكتور محي الدين عبيد، وتم خلال اللقاء بحث واقع الصناعات الدوائية والصيدلانية في سورية، مستعرضاً الخطة الحكومية لإعادة هذه الصناعات المتميزة منذ عقود إلى ألقها رغم التدمير الممنهج لكثير من معامل الأدوية من الإرهاب، والحصار الاقتصادي أحادي الجانب والقسري المفروض على الشعب السوري.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين واقع الصناعات الدوائية وتقديم الدعم لها وتسجيل الأدوية بين مختلف الدول العربية وإمكانية إنتاج أدوية نوعية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات العربية المعنية بالدواء ومهنة الصيدلة والتعاون العلمي.

وخلال اللقاء جرى الحديث حول أهمية تطوير علاقات التعاون بين المؤسسات السورية ذات العلاقة واتحاد الصيادلة العرب ووضع لبنة حقيقية لهذا التعاون يتم من خلاله تقديم الدعم للصناعات الدوائية، والوقوف على واقع المصانع ونقل مختلف أنواع التقانات اللازمة لها.

وبيّن المهندس خميس أن انطلاق أعمال الدورة 108 لاجتماع المكتب التنفيذي والأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب أمس في دمشق دليل على أن سورية بدأت مرحلة التعافي في مختلف المجالات الاقتصادية، موضحاً أن الحكومة تقدم جميع أنواع التسهيلات الإدارية والمالية والبنية التحتية للنهوض بهذه الصناعة من جديد.

بدورهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحسين واقع الصناعات الدوائية وتطويرها، مشيدين بنوعية وجودة الدواء السوري الذي حقق انتشاراً كبيراً إقليمياً ودولياً خلال سنوات ما قبل الحرب الإرهابية، مؤكدين استعدادهم لتقديم جميع أنواع الدعم لعودة الصناعات الدوائية السورية إلى سابق عهدها.