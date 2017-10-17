ص 1:01 2017/10/17

أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان، عقب جولته في أقسام معرض فرص العمل للتوظيف والتدريب تحت عنوان «ابن البلد مسؤوليتنا»، أن المعرض يمثل تظاهرة وطنية مجتمعية حقيقية تندرج تحت عنوان أساسي ورئيسي هو العمل على إعادة إعمار وبناء سورية المستقبل.

وبيّن وزير الإعلام في تصريح للصحفيين أن تأمين فرص العمل يجب أن يتم بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مجتمع اقتصادي معافى يستطيع مواكبة التحديات، لافتاً إلى أهمية توفير التدريب والتأهيل لصقل خبرات ومهارات الشباب ولاسيما الخريجين الجدد ووضعهم في المكان المناسب.

من جانبها أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن المعرض يدعم عملية تأمين الكفاءات البشرية والطاقات وتنظيم ثقافة التوظيف للشركات الوطنية العارضة لمراكز العمل، داعية إلى المواءمة بين الشركات الخاصة والمراكز التدريبية وما تعرضه من برامج ودورات ملائمة لاحتياجات تلك الشركات من المهارات وخبرات العمل.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن العلاقة بين الشركات ومراكز التدريب تمثل حلقة مغلقة تسمى «مجتمع التوظيف» الذي بات يضم خزاناً للكفاءات والمهارات المتنوعة من خلال تدريب وتأهيل الشباب من خريجي المعاهد والجامعات.