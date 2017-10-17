ص 1:01 2017/10/17

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيده أن الولايات المتحدة الأمريكية تغض الطرف عن «جبهة النصرة» الإرهابية، بل ترعاها لاستخدامها في حال الضرورة في سورية، بينما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عملية مكافحة الإرهاب في سورية تقترب من نهايتها.

فقد أكد الوزير لافروف أن الولايات المتحدة تحمي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سورية.

وقال لافروف خلال حلقة نقاش حول «المجتمع والسياسة العالمية» في المهرجان الدولي للشباب والطلبة في مدينة سوتشي أمس: إن أعضاء الائتلاف الأميركي يستمرون حتى الآن بغض الطرف عن «جبهة النصرة» وهناك أدلة كثيرة على أنه تجري رعايتها لاستخدامها في حال الضرورة في سورية.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة لم تتعامل مع مهمة فصل ما يسمى «المعارضة المعتدلة» عن العناصر الإرهابية المتطرفة في سورية، مؤكداً أن موسكو تجري عبر القنوات المختصة اتصالاتها مع واشنطن لاستيضاح لماذا تتم هناك حالات سماح بخروج الإرهابيين من سورية والعراق؟.

وقال لافروف: نلاحظ ظاهرة غريبة عندما يخرج المسلحون بأسلحتهم وبسياراتهم المدججة بالرشاشات من العراق، حيث كما كان يبدو أن للأميركيين نفوذاً كبيراً هناك ومن بعض المناطق السورية التي يوجد فيها الأميركيون ويسببون المتاعب للجيش السوري.. ونعمل مع نظرائنا الأميركيين عبر القنوات المختصة لمعرفة ما الذي يجري في هذه الحالات؟ ونأمل ألا تكون مخاوفنا صحيحة من أن هذه الحالات تتم عمداً.

ولفت لافروف إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية أولوية لكن هناك من يريد عرقلتها عبر تسييسها، مبيناً أن الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة هو تقديم المساعدة الإنسانية وتنفيذ عمليات إزالة الألغام ونحن نناشد المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة للقيام بأقصى قدر من النشاط في هذه العمليات.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: لكن هناك أولئك الذين يريدون عرقلة هذه العمليات أولاً وقبل كل شيء لأسباب مسيّسة وهناك متاجرة حول القيم الإنسانية ويحاولون فرض مثل هذه الشروط حتى على عمليات إعادة إحياء اقتصاد سورية وأعتقد أن ذلك أمر غير أخلاقي.

وأشار لافروف إلى أن بنك «بريكس» بمفرده لا يمكن أن يتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لذا ينبغي أن تكون هذه العملية أكثر اتساعاً.

وكان وزير الخارجية الروسي جدّد في كلمة له خلال فعاليات المهرجان الشبابي تأكيد ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمات العالمية سلمياً، مبيناً أن مجموعة صغيرة من الدول الغربية تحاول الهيمنة على السياسة العالمية في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على المساعدة في التغلب على الصراعات والأزمات في العالم.

إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عملية مكافحة الإرهاب في سورية تقترب من نهايتها.

وقال شويغو خلال لقائه أمس وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: إن العملية ضد الإرهاب في سورية تقترب من نهايتها وهناك جوانب عدة تتطلب إيجاد حل عاجل لها.

وأشار شويغو إلى أن تنامي النشاط الإرهابي يتطلب وحدة المجتمع الدولي في مكافحة هذا الشر.

في غضون ذلك دعا رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بأسباب وصول الأسلحة الأميركية والفرنسية والبلجيكية إلى إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» في سورية والعراق.

وقال شامانوف في تصريح للصحفيين أمس: من الضروري في المستقبل القريب تشكيل لجنة دولية لتصنيف الأسلحة الأميركية والفرنسية والبلجيكية التي عثر عليها لدى إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» في سورية.

من جهته دعا النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف إلى طرح مسألة توريد الأسلحة الغربية إلى إرهابيي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» على منصات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وقال كراسوف في تصريح للصحفيين أمس: لدينا الحق بأن نطلب من «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة تفسيرات عن وجود عربات مزودة بمدافع رشاشة وأسلحة غربية الصنع من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وفي مستودعاتهم ومنذ فترة طويلة.