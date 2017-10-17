ص 1:01 2017/10/17

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أن بلاده تدعم بقوة وحدة تراب سورية والعراق وترى أن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو الحوار السياسي.

وأشار بروجردي لدى لقائه أمس المبعوث الفرنسي الخاص لشؤون سورية فرانك جيليه إلى تنمية التعاون بين إيران وفرنسا وقال: فرنسا وخاصة بعد الاتفاق النووي قامت بخطوات قيمة في إطار تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.

بدوره أعرب فرانك جيليه عن أمله بتسوية المشكلات القائمة في المنطقة وخاصة في سورية، وقال: نظراً لدور إيران البناء في إحلال الاستقرار بالمنطقة فإن التعاون بين إيران وفرنسا سيحظى بدور حيوي في إقرار الاستقرار والأمن في المنطقة.