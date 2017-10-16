محي الدين المحمد ص 11:11 2017/10/16

يبدو أن العالم قد تعود على التصريحات النارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الدول التي لا تسير في ركبه… بل تتصاعد المواقف الأوروبية التي تتناقض مع تلك التصريحات والمواقف الأمريكية وبشكل خاص ما يتعلق منها بالملف النووي الإيراني، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن إيران ملتزمة بتنفيذ كل ما نص عليه الاتفاق الذي وقعته دول «خمس زائد واحد» وأنه لا يحق لأمريكا أو غيرها إلغاءه.

لكن الملفت للانتباه أن السعودية و«إسرائيل» وبعض مشيخات الخليج تصفق وتهلل وتحرض للاستراتيجية التي أعلنها ترامب قبل أيام تجاه إيران وكأن هذا المحور الأمريكي- الإسرائيلي- الخليجي يحاول السير عكس منطق القانون الدولي مع تصعيد للغة العدوان ليس ضد إيران فقط وإنما ضد جميع الدول والقوى التي تحارب الإرهاب والتي أسقطت كل المشروعات المشبوهة التي استهدفت شعوب المنطقة.

لقد بات واضحاً أن الأصابع الأمريكية– الإسرائيلية تحاول خلط الأوراق في المنطقة وفي العالم كما تحاول التملص من الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وكذلك الانسحاب من المؤسسات والهيئات والاتفاقات الدولية وهذا ما يفسر انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ، وانسحابها من منظمة «يونيسكو» وكذلك تهميش دور مجلس الأمن وتفخيخ الاتحاد الأوروبي والتحريض على التمرد والتقسيم وخلق التناقضات بين مكونات الدول لتفتيتها.

وكل هذه المؤشرات تدل بشكل واضح على حالة الإفلاس التي وصل إليها الأمريكيون بعد فشلهم بالاستمرار باستباحة العالم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

ما تقوم به أمريكا وأتباعها لم يعد أكثر من محاولات يائسة لعرقلة ما تقوم به سورية وروسيا وإيران وكل قوى المقاومة لاجتثاث «داعش» و«النصرة» والمجموعات الإرهابية الأخرى والذي سيؤدي بالضرورة إلى تحجيم الإرهاب الدولي الذي تقوم به «إسرائيل» ضد الفلسطينيين وسورية ولبنان وإلى تحجيم الدور السعودي– الخليجي– التركي الذي تورم في السنوات الأخيرة من خلال المراهنة على الإرهاب الذي بات يتهاوى الآن.

إن انتصار محور المقاومة المدعوم من روسيا والصين وكل قوى السلام في العالم لايمكن أن تشوهه تصريحات أو «تغريدات» ترامب ولااصطفافات بني سعود مع الصهيونية العالمية.

وما حالة الهيجان التي نراها اليوم إلا مؤشرات على بداية الانهيار لمحور العدوان على سورية وعلى شعوب العالم.