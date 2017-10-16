ترجمة: نورس برّو ص 11:11 2017/10/16

أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه على مدى أشهر مرّت، لم يخف الرئيس ترامب رغبته الواضحة في تمزيق أحد أهم الإنجازات المتمثلة بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».

وقالت الصحيفة: ترامب كان قد خرق مراراً الاتفاق خلال حملته الانتخابية العام الماضي وذلك ما كانت توازيه مواقف ترامب العدائية والاستفزازية تجاه إيران والتي لم تلغ شيئاً من حقيقة أن إيران كانت في حالة التزام كامل بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وهذا ما صرحت به مراراً الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجتمع الاستخبارات الأمريكي وكذلك الأوروبيون.

لذا، فإن السؤال الوحيد المتبقي هو كيف برر ترامب هذا الانسحاب؟

وتجيب الصحيفة عن هذا التساؤل بالقول: الآن نحن الأمريكيين نعرف كيف, فقد وضع ترامب مجموعة طويلة من الأفعال الإيرانية أمامه، ابتداءً من أزمة الرهائن عام 1979، مضيفةً: كان ترامب مشتعلاً خائفاً بشأن الصفقة وهو يجمع بين الأخطاء والتحريفات والتشوهات من أجل تحريك معيار شخصي بحت لا علاقة له بالاتفاقات الدولية لإلغاء التصريح في قانون المراجعة لمدة 90 يوماً وهو قانون مراجعات الكونغرس الأمريكي، وبالتالي إلغاء الاتفاق أو الانسحاب منه بشكل فردي وباسم الولايات المتحدة وحدها فقط، ومن هنا بدأ السرد الكاذب لترامب بعد أن رفعت إدارة أوباما جزءاً من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران سابقاً، وهو لا يعلم أن دولة كإيران لن تتأثر بكلامه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد كل ذلك وبعد أن أكدّ ترامب سابقاً امتثال إيران للاتفاق النووي، أصبح أمام الكونغرس 60 يوماً لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض العقوبات, بينما دعا ترامب الكونغرس وحلفاء أميركا إلى استثمار الوقت لمعالجة ما سماه «العيوب الخطرة» في الصفقة! في «شيزوفرينيا» تقوده أخيراً إلى أن يقول «سيتم إنهاء الاتفاق».

وأضافت الصحيفة: يجب على الكونغرس أن يقاوم إغراءات وإملاءات ترامب وضغطه السياسي لإعادة التفاوض على الاتفاق ورفض ماقاله خطاب ترامب.

