تشرين – رصد: ص 11:11 2017/10/16

طالب خبراء عسكريون روس بإلغاء صفقة منظومات «إس 400» الصاروخية الروسية مع أنقرة، متهمين رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالخداع.

ورأى رئيس مركز التنبؤ العسكري في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية أناتولي تسيجانوك أن الجانب التركي شعر بقلق واشنطن من الاتفاق مع السعودية على بيعها منظومات «إس-400» الصاروخية، وأدرك أن الفرصة حانت للضغط حتى النهاية على الجانب الأمريكي بشأن أسعار منظومات «باتريوت» الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عن تسيجانوك قوله: المكر التركي تبلور بين إظهار علاقة الشراكة مع روسيا وطلب شراء منظومات «إس-400» حتى إن أردوغان دفع مقدماً جزءاً من ثمنها بانتظار الفرصة المناسبة لشراء صواريخ «باتريوت» من الولايات المتحدة. فتركيا كانت وما زالت عضواً في حلف «ناتو»، ولهذا السبب يرى الخبير العسكري ضرورة إلغاء هذا الاتفاق مع تركيا لأنه حتى لو كتبت له الحياة، فإنه لن يتضمن الشروط نفسها التي فرضتها روسيا.

وفي السياق، أكد خبراء روس آخرون أن تركيا سددت 100 مليون دولار كدفعة أولى من ثمن أنظمة الصواريخ التي طلبتها من روسيا ولكن هذا لايعني أن الصفقة ستنفذ غداً، وسيتم تزويدهم بكل شيء لأن هذه المنظومات تحتاج أولاً إلى إنتاجها واختبارها ثم يتم تسليمها بعد الحصول على ثمنها.

كما أعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن هذه الصفقة مرتبطة بعامل الوقت، بينما رأى عدد من المحللين العسكريين أن الصفقة ذات صبغة سياسية، ويتوقف تنفيذها على تحولات سياسية إقليمية ودولية غير بسيطة.

وربط خبراء روس بين الصفقة الروسية– التركية وبين الصفقة الروسية – السعودية للمنظومات نفسها «إس – 400»، إذ رأى أحد الخبراء أن المساومة التي بدأت فجأة ليست مجرد نزوة تركية، خصوصاً أن الجانب الأمريكي نظر إلى الصفقة الروسية – التركية بقلق بالغ.

ورأى الخبير أن الرياض قررت السير على الطريق التركي نفسه، وأبدت رغبتها في امتلاك منظومات «إس-400»، ولكن بعد الإعلان عن الصفقة الروسية – السعودية، سارعت واشنطن إلى الموافقة على بيع السعودية منظومة الدرع الصاروخية المضادة للصواريخ «ثاد»، والتي كانت واشنطن تحرص، حتى وقت قريب، على عدم امتلاك السعودية لها.

