ترجمة: إيمان الذنون ص 11:11 2017/10/16

تشرين- رصد: تباينت آراء السياسيين والمعلقين في الصحف الغربية، وكذلك مواقف الدول الغربية ذاتها بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني حيث رفض ترامب الالتزام بالاتفاق وأوضح في خطابه الأخير أنه ينوي الانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران، فهل ينوي ترامب فعلاً الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران كما فعل بانسحابه من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم«يونيسكو»؟

وفي هذا الإطار رأت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن خطاب ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران يزيد من عزلة واشنطن، واصفة الخطاب بأنه حاد تجاه إيران وهو ما سيزيد من التوترات في العلاقات بين الأطراف المشاركة البارزة.

وفي السياق ذاته أكد موقع «فوكس نيوز» أن ترامب في خطابه ومواقفه المتشددة حول إيران وكوريا الديمقراطية يضر بمصداقية أمريكا في الخارج ويمكن أن يثير سباقاً للتسلح النووي في شرق آسيا.

بدورها اكتفت صحيفة «واشنطن تايمز» بنقل ما قاله ترامب: لن نواصل السير في طريق يمكن أن نتوقع فيه المزيد من العنف والإرهاب، مهدداً إيران بعقوبات جديدة، زاعماً أن إيران «لا ترقى إلى روح الصفقة».

