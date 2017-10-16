ص 11:11 2017/10/16

أعرب ممثلو أهم وسائل الإعلام الكوبية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية عن ثقتهم بأن سورية ستخرج منتصرة من الحرب وهي أكثر قوة وصلابة، مؤكدين حرصهم على نقل الحقائق وتسليط الضوء على الأعمال الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري.

وخلال لقاء السفير السوري في كوبا الدكتور إدريس ميا نوه الإعلاميون والمحللون الكوبيون بالصمود الأسطوري والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في حربهم على الإرهاب مستنكرين الجرائم الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج ضد سورية وفق ما ذكرت «سانا».

وشددوا على أهمية دور الإعلام في الأزمات، مؤكدين أن الذي تتعرض له سورية الآن من تضليل وتزوير للحقائق عانت وتعاني منه كوبا على مدار عقود.

بدوره أشار السفير ميا إلى الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل في مواجهة الإرهاب مؤكداً أن هذه الانتصارات أدت لعودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين ومهدت الطريق أمام عودة آلاف السكان المدنيين إلى مدنهم وقراهم بعد أن قدمت الحكومة السورية كل التسهيلات ووفرت الظروف المناسبة لذلك.

