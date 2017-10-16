ص 11:11 2017/10/16

استشهد شخصان بسبب إطلاق المجموعات المسلحة قذيفتي هاون على منطقة باب شرقي بدمشق وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية، جاء ذلك في وقت جدد فيه إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» اعتداءاتهم على قريتي حرفا وحضر بريفي دمشق والقنيطرة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر أمس منطقة باب شرقي بقذيفتي هاون سقطتا على جمعية «الإحسان» ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية.

ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت منطقتي العباسيين والشاغور بعدد من القذائف ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

إلى ذلك أصيب 7 مواطنين بجروح بسبب اعتداءات نفذها إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بالقذائف ورصاص القنص على قريتي حرفا وحضر بريفي دمشق والقنيطرة.

وذكر مراسل «سانا» أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في أحراج مزرعة بيت جن استهدفت بعد ظهر أمس منازل المواطنين في قرية حرفا برصاص القنص ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.

ولفت المراسل إلى أن الشخص المصاب برصاص القنص هو من أهالي قرية حرفا وتم إسعافه إلى مشفى ممدوح أباظة بمدينة البعث حيث يتلقى العلاج اللازم.

وبيّن المراسل أن المجموعات الإرهابية استهدفت مساء أمس قرية حضر بعدد من القذائف ما تسبب بإصابة مواطنين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

