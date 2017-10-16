متابعة: إبراهيم النمر ص 11:11 2017/10/16

تأهل فريقا الكرامة والوحدة أمس إلى نهائي مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزهما على التوالي على «الجيش» و«الاتحاد».

ففي ملعب الباسل في اللاذقية فاجأ «الكرامة» «الجيش» وتغلّب عليه بهدف لاعبه الجديد علي خليل في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي قادها تحكيماً فراس الطويل.

«الكرامة» كان الأفضل طوال شوطي اللقاء وسيطر على وسط الملعب من خلال لعبه على الأطراف والاختراق من العمق، في حين أن «الجيش» بدا ضائعاً ومن دون عنوان، ولم نلحظ حتى بعد الهدف أي محاولة لإدراك التعادل وكأنه يلعب من دون روح، فربما لم يصل لحالة الانسجام المطلوبة، فهو يحتاج للملمة أوراقه قبل انطلاقة الدوري يوم الجمعة القادم، ومباراته الافتتاحية مع جاره «الوحدة» الذي فاز بدوره على «الاتحاد» بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جرت في الملعب البلدي في حمص سجل لـ«الوحدة» الحمدكو في مناسبتين والوافد الجديد أنس بوطة ولـ«الاتحاد» ملهم بابولي، فـ«الاتحاد» لم يظهر بالشكل المطلوب على الرغم من إشراكه أسماء لها وزنها في دورينا لكنه يحتاج إعادة نظر قبل لقاء الجمعة مع جاره «حرفيي حلب»، فالتصريحات التي أطلقها مدربه الصاري لم تتطابق مع الواقع.

يشار إلى أن «الوحدة» هو بطل النسخة السابقة بعد فوزه على «الجيش» بهدف وحيد.

