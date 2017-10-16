د. فؤاد شربجي ص 1:01 2017/10/16

كشف باحث عربي معلومات جديدة عن وعد بلفور واتفاق سايكس- بيكو، تستحق النظر، وقدّمها في ورقة بحثية الأسبوع الماضي مستنداً إلى وثيقة بريطانية حصل عليها، وبنى دراسته استناداً إلى ما فيها.

وحسب الوثيقة، فإن اللورد كيرزن الذي حل محل بلفور، اجتمع في العام 1919 باللواء آرثر ويغرام موني المكلف من ألّنبي بإدارة القدس، وأخبر مون كيرزن عن ممارسات اليهود في فلسطين، موضحاً أن (إقامة حكومة يهودية من أي شكل يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة عربية، وأن تسعة أعشار السكان الذين هم من غير اليهود سوف يتعاملون بشكل سيئ مع العبرانيين).. وأضاف كيرزن في رسالته إلى بلفور الذي كان في باريس يحضر مؤتمر السلام، (وكما تعلم أنا أرى الرأي نفسه، وطالما شعرت بأن زعيم اليهود وايزمن وصحبه، مزاعمهم مبالغ فيها، وينبغي أن نضع لها حداً).

ردّ بلفور على كيرزن برسالة سريعة جاء فيها: (على حدّ علمي لم يحصل بتاتاً أن ادّعى وايزمن أن اليهود يهدفون إلى إقامة دولة في فلسطين، إن مثل هذا الادعاء، في رأيي، مرفوض بكل تأكيد، وأنا شخصياً لا أعتقد أنه يجب علينا الذهاب إلى أبعد مما ورد في الإعلان الأصلي الذي تقدمت به إلى اللورد روتشيلد)، ويقصد بالإعلان الوعد المسمى «وعد بلفور»، ويعدّ بلفور أن وعده بـ(وطن قومي لليهود) لا يعني أبداً إقامة دولة، ولكن وايزمن، وكما كتب كيرزن لاحقاً لبلفور (بينما يقول وايزمن شيئاً معيناً لك، وبينما أنت «بلفور» تعني شيئاً محدداً بعبارة وطن قوي، فإنه يسعى نحو تحقيق شيء مختلف تماماً).

ويرى الباحث العربي أن عبارة (وطن قومي لليهود)، هي عبارة أو مصطلح يلفّه الغموض، ولا سابقة له في القانون الدولي، حتى إن الكتاب السنوي لليهود تضمن في العام 1949 مقالاً من تأليف إيرنست فرانكشتاين، البروفيسور في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وبرغم حشده كل عدته وأدواته القانونية، لم يستطع، ولم يتمكن من إيجاد دليل قطعي واحد لإثبات أن إعلان بلفور كان يقصد به إنشاء «دولة يهودية» في فلسطين.

ومادام صاحب المصيبة الأساسي «بلفور» قد تنبّه إلى مساعي وايزمن والصهيونية العالمية إلى إقامة «حكومة» في فلسطين تعادي أغلبية أهلها، استناداً إلى وعده الغامض حول (وطن قومي لليهود)، ومادام اتفق في الرأي مع كيرزن في 1919 بشأن ضرورة وضع حد لما يقوم به وايزمن في هذا، مادام الأمر كذلك، كيف تركت بريطانيا اليهود الصهاينة يستكملون تفسيرهم لوعد بلفور ويقيمون «حكومتهم ودولتهم» على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض والأغلبية الساحقة عليها؟؟!.

هناك مَنْ يقول: إن أطرافاً في الحكومة البريطانية وجدت أن اتفاقية «سايكس- بيكو» أعطت لفرنسا في المنطقة مناطق تشكل السيطرة الفرنسية عليها ضرراً للمصالح البريطانية، ولكيلا تتراجع الحكومة البريطانية عن اتفاقها مع فرنسا، اتفاقية «سايكس- بيكو» تقدم الصهيوني هيربرت صموئيل، وكان وزيراً في الحكومة، تقدم باقتراح يقضي بإقامة «دولة إسرائيل اليهودية»، في قلب المنطقة، وبذلك، يحقق المصالح البريطانية ويضعف السيطرة الفرنسية، لذلك استمرت الحكومة البريطانية في دعم وايزمن في مساعيه لإقامة «إسرائيل» وبرغم تفسيرات بلفور لكيرزن، وبرغم قناعة كيرزن بضرورة وضع حد لأحلام وايزمن بإقامة «دولة إسرائيل»… بالمناسبة، هنا بريطانيا وفي إطار تقسيم المنطقة وتنافسها مع فرنسا، أنشأت «إسرائيل» بما يشبه في بعض الوجوه محاولات أمريكا إقامة «دولة كردية» هذه الأيام، في إطار التنافس الجيواستراتيجي وأطماعها في تقسيم المنطقة والهيمنة عليها.

إن هذه الحقائق التاريخية الموثّقة في وثيقة بريطانية، وهي تؤكد على لسان بلفور نفسه أنه لم يعني بوعده لليهود بـ«وطن قومي» إقامة «دولة»، وتوضح الوثائق أن بلفور وكيرزن اكتشفا كذب اليهود وزعيمهم وايزمن، ويسعون لإقامة هذه «الدولة»، فلماذا سكتوا عليهم؟؟ ولماذا لم يوقفوهم؟؟ ثم السؤال الأهم: لماذا استخدام مصطلح غامض مثل (وطن قومي) في وعد مجموعة صهيونية تلاعبت وتتلاعب على العالم كله؟؟..

الواضح أن استخدام المصطلحات الغامضة في السياسة البريطانية طريقة لفتح كل الاحتمالات المتاحة لمصلحتها، كما اعتماد التزوير والتفسير الصهيوني للغموض لمصلحة الصهيونية، هو نهج مستمر في السيطرة الصهيونية، ولكن في هذه الحالة، فإن الغموض الخبيث والكذب الطامع سرقا من الشعب الفلسطيني أرضه ووطنه وحقوقه، والوثيقة التي اعتمدها الباحث العربي التي أكد عبرها بلفور أن وعده لم يتضمن «دولة لليهود»، إنما هي وثيقة تكشف أسلوبية الغموض الخبيث البريطاني، كما تفضح طمع وجشع الصهاينة بأرض الغير.. وفي السياق، فإن اكتشاف الوثيقة يكشف أن العرب لم يقرؤوا وعد «بلفور» جيداً، ولم يتابعوا تطورات السياسة البريطانية الحقيقية، لذلك، نجح الغموض الخبيث البريطاني، واغتصب الصهاينة فلسطين، ولا عذر لبلفور لأن غموضه خبيث، وأصل المصيبة ومبررها، وقبول لتأخر العرب في اكتشاف غموض مصطلح (الوطن القومي لليهود) وعدم وجوده في القانون الدولي.