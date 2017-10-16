ص 1:01 2017/10/16

نال الفيلم السوري القصير «على سطح دمشق» إخراج المهند كلثوم وسيناريو سامر محمد إسماعيل، جائزة أفضل إخراج في مهرجان «عين أسردون السينمائي الدولي» بدورته الأولى في المغرب والذي اختتم فعالياته تحت عنوان «السينما في خدمة الشباب».

وقال مخرج الفيلم المهند كلثوم في تصريح خاص لـ«تشرين»: إن هذه المشاركة والجائزة دليل إضافي على أن المبدع السوري قادر على المنافسة العالمية إن توفرت له المساحات المناسبة للإبداع، وهذا يصب في تعزيز الحضور الثقافي السوري عربياً وعالمياً في السينما وغيرها من الحقول. وأضاف كلثوم: إن الحضور السوري في السينما العربية والدولية من شأنه الانفتاح على الثقافات الأخرى من جهة، وتسليط الضوء على إبداعات الفنان السوري في زمن الحرب وتحقيق إنجازات عالمية بارزة في مختلف مجالات الإبداع من جهة أخرى، والجوائز باتت معادلاً للإبداع والتميز وليس بالضرورة أن يكون الشخص في قائمة المكرمين ويكفي أن يكون مرشحاً للفوز فالمشاركة في حد ذاتها إنجاز. يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين لينا حوارنة, وسيم قزق, لارا بدري، عامر العلي, هنوف خربوطلي, يامن سليمان, حمادة سليم.

