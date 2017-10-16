إبراهيم النمر ص 1:01 2017/10/16

ت- وائل خليفة

نادي الجيش هو الوحيد في دمشق الذي يمارس لعبة كرة اليد، وقام بعمل جبار من خلال تطوير هذه اللعبة، هذا من جهة، وفي الطرف الآخر، وهو الأهم لديه قاعدة من الفئات العمرية كلها، ولولاه لما بقيت هذه اللعبة سائدة، فقد رفد منتخباتنا بالعديد من اللاعبين، وهذه تسجل له على عكس الأندية الأخرى، ولاسيما في دمشق التي أغفلت الاهتمام بهذه اللعبة.

نادي الجيش هذا الموسم قدم موسماً للذكرى من خلال مشاركاته في جميع البطولات المحلية، لكن اتحاد اللعبة، وصافرات الحكام أبعداه عن التتويج بالمركز الأول في فئتي الناشئين والرجال.

أمور كثيرة بحاجة لتوضيح واستفسار، «تشرين» سلطت الضوء على واقع هذه اللعبة في هذا النادي وماجرى مع فريقي الناشئين والرجال في الدوري من خلال لقائها مع مشرف اللعبة العقيد علي عيسى الذي يعود له الفضل في بقاء هذه اللعبة، الذي قال: تعد كرة اليد من الألعاب المميزة، ولها تاريخ بالإنجازات الداخلية والخارجية، وتلقى كل الدعم والاهتمام من إدارة النادي، وهي الآن في أحسن حالاتها، فقواعد النادي بخير، وفرق النادي جاهزة ولجميع الفئات العمرية منذ الآن للموسم القادم، ولاسيما مواليد 2002/2003، ولنا خطة عمل واضحة كالعادة، وسر نجاحنا هو الاستقرار والمحبة وتوافر الخبرات القيادية والفنية والإدارية للعبة، وموسم 2016/2017 كان ناجحاً للنادي بكل المقاييس، فالناشئون احتلوا المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن النواعير، وتم تكريمهم من السيد اللواء مدير الإدارة ومدير النادي بما يتناسب مع إنجازهم، كما تم منحهم مكافأة شهرية دائمة، إضافة لمشاركتنا في الأولمبياد الوطني للناشئين مواليد 2002/2003 والنتائج كانت مقبولة ومواليد 2000/2001 هم بسمة لكرة اليد السورية ويضم الفريق مواهب واعدة لديها إمكانات بدنية وفنية ويعشقون ناديهم والجميع من أبناء دمشق وهذا هو الأهم.

فريق الرجال هو البطل الحقيقي للدوري

أما فريق الرجال فهو البطل الحقيقي وسيبقى الرقم الصعب، وهو منذ خمس سنوات لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، لكنه تعادل هذا الموسم مع الاتحاد في نهائيات البلاي أوف، إذ إن الفريق كان قد فاز بجميع مبارياته في المرحلتين الأولى والثانية بمن فيهم فريق الاتحاد، وهذا التعادل كما قال العيسى جاء من مهزلة تحكيمية وخاصة ما جرى في شوط المباراة الثاني وليتابع الجميع شريط المباراة وهو متوافر.

اختراعات اتحاد كرة اليد

وتابع عيسى كلامه: نظام البلاي أوف الذي اخترعه اتحاد اللعبة، وقد اعترضنا عليه- وكذلك نادي الشعلة- فهو غير موجود في أي دولة في العالم، فيجب أن يكون من مرحلتين وليس من واحدة، وإذا كان من مرحلة واحدة فيجب أن تحمل الفرق نقاط تمايز، وهذا ما لم يحصل، وطلبنا من اتحاد اللعبة إقامة آخر مباراتين في توقيت واحد حتى لا يكون هناك أي تهاون في اللعب أو اتفاقيات بين الأندية، فقد فوجئنا بأن صالة النادي غير جاهزة، بناء على كلام محمد يونس عضو مجلس إدارة النواعير ومشرف كرة اليد، إضافة إلى ذلك فقد قام الاتحاد بتهديد كادر ولاعبي الشعلة إذا لم يلعبوا بطريقة نظامية أمامنا، وعلى العكس تماماً بأن ما حدث مع النواعير الذي لعب باحتياطييه من الناشئين والشباب أمام الاتحاد ليمنحه اللقب في ظل غياب كامل للجمهور في مدرجات الصالة الرئيسة التي تتسع لأكثر من 2000 مشجع، على عكس وجوده في مباراتيه مع الشعلة ومع الجيش، فقد خسر بفارق 17 هدفاً، علماً أنه لو فاز لاحتل المركز الثاني، هذا التواطؤ بين نادي النواعير واتحاد اللعبة سحب لقب الدوري ليذهب للاتحاد، فاتحاد اللعبة يتحمل ما حصل وهو أعجز حتى عن التفكير بمشاركة خارجية، وليس تحقيق إنجاز خارجي، فهو من كوكب آخر.

الرياضة فوز وخسارة

وأضاف عيسى: من البدهي للجميع أن الرياضة فوز وخسارة، وأنا بعد مباراتنا مع الاتحاد نزلت لأرض الصالة وباركت لكادر ولاعبي الاتحاد تعادلهم معنا الذي جاء بمعية الحكام، وهم عدوّه إنجازاً تاريخياً مع العلم أنه ضم أغلبية لاعبي سورية المميزين، ولاسيما علي عاصي الذي لعب مع الاتحاد، وهو على كشوف نادي الجيش ويأخذ مستحقاته المالية، وكذلك طارق الشيخ موسى الذي ضمه الجيش قادماً من الطليعة، وقد قدم نادي الاتحاد كتاباً لنادينا لضم اللاعب على سبيل الإعارة وهو على كشوفنا، وبمباركة اتحاد اللعبة لعب هذان اللاعبان مع الاتحاد.

أسئلة لاتحاد اللعبة بحاجة إلى إجابة

مع كل ما حدث ولاسيما في مباراة الاتحاد مع الجيش وما رافقها من أخطاء تحكيمية قاتلة حرمت الجيش من التتويج باللقب، وعدم احتساب ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، وقد منح اللاعب المعاقب من الاتحاد بطاقتان وكان حرياً بالحكام احتساب ضربة جزاء وهذا ما لم يحصل.. فأين اتحاد اللعبة من ذلك؟

وتابع عيسى حديثه موجهاً أسئلته الحادة إلى اتحاد اللعبة قائلاً:

• هل كان نظام الدوري عادلاً وهل يوجد نظام بلاي أوف في العالم يشبه نظامكم؟

• ما موقفكم من نادي النواعير الذي لعب باحتياطييه، وهو مستضيف البطولة ولديه حافز الفوز بالمركز الثاني، لكنه ببساطة خسر بفارق 17 هدفاً ليكمل المسرحية الهزلية التي بدأها مع اتحاد اللعبة؟

• طلب منكم، كاتحاد، إقامة المباراتين في اليوم الأخير «الشعلة×الجيش» و«النواعير×الاتحاد» بتوقيت واحد، وتذرعتم بأن صالة نادي النواعير غير جاهزة، كما قال عضو الاتحاد محمد يونس كما أسلفت وتبين بعدها أن الصالة جاهزة وتمارس فيها جميع النشاطات ما ردك أيها الاتحاد؟

• لماذا حكام مباراة الجيش والاتحاد من نادي النواعير وهو منافس في البطولة؟ وهل رئيس لجنة الحكام غسان حنيش وصدام غزال الحكم المتمرس بإخراج المباريات يجهلان القانون الدولي المعدل 2016؟

• ولماذا حرم نادي الجيش من جزاء في الثواني الأخيرة، علماً أن هذه الحالة لما كانت تمر لو كان حكامها من مدرسة التحكيم المجتهدة بإشراف الحكم الدولي ناصر طنجي، فهم يعرفون التعديلات أكثر من رئيس لجنة الحكام وحكامه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لن يرضوا بإخراج المباريات؟

• ماذا كان قرار اتحاد اللعبة من حكام المباراة، السيد صدام غزال الذي أقرّ بأنه يجهل تعديلات القانون الدولي، والآخر «غسان حنيش» رئيس لجنة الحكام بقي صامتاً، وقد استدعي الغزال للتحكيم في بلاي أوف السيدات الذي انتهى مؤخراً واعتذر، إذاً اتحاد اللعبة يقود اللعبة إلى المجهول.

• هل يعقل أن اتحاد اللعبة لم يجتمع بعد دوري الرجال؟ ولاسيما أن هناك قرارات مهمة يجب أن يصدرها؟ فهل أعضاؤه خارج البلد مثلاً؟

ختاماً

وفي نهاية حديثه لـ «تشرين» ختم عيسى كلامه بالقول: نادي الجيش لا يحتاج ألقاباً، فهو بطل للدوري 17 مرة، والكأس 15 مرة، وكأس عالم عسكرية، وكأس عرب عسكرية أكثر من مرة هذا بالطبع تحقق بفضل الكوادر القيادية والفنية والإدارية واللاعبين من الأجيال السابقة والحالية، ولاسيما أنهم كانوا رجالاً وعلى قدر المسؤولية وحملوا اسم النادي بقلوبهم وعقولهم وأثبتوا للجميع أن ناديهم سيبقى الرقم الصعب في جميع الألعاب، وتالياً فإن بطل الدوري هو ناد سوري، ولذلك أتمنى أن يفكر اتحاد اللعبة بإنجاز حقيقي له من خلال العمل على تطوير اللعبة بجميع مفاصلها، وتكون له شخصية القيادة، لا أن يقود اللعبة إلى المجهول، فخطة العمل والرأي الواضح هما الأساس لتطوير اللعبة.