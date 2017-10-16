رفاه نيوف ص 1:01 2017/10/16

وافقت اللجنة الفرعية برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى خلال اجتماعها أمس على التعويض عن الأضرار التي لحقت بمزارعي التبغ في محافظة طرطوس وتحديدا مزارعي منطقتي القدموس وبانياس على قائمة أسماء المزارعين المتضررين بسبب موجة البرد التي أصابت محصول التبغ أواخر الربيع الماضي والبالغ عددهم 422 مزارعاً، وقد بلغت قيمة التعويض عن الأضرار- كما ذكر لبيب قبرصلي- عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الزراعة بمحافظة طرطوس 9 ملايين و671 ألف ليرة، وسيتم رفع القوائم إلى وزارة الزراعة لإقرار المبلغ ومن ثم تسليمه للمتضررين.

