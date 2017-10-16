ترجمة: إيمان الذنون ص 1:01 2017/10/16

يبدو أن ما خططت له بعض الدول الغربية لمنطقتنا وما صاحب هذه المخططات من تدمير وقتل وترويع بهدف تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات يعود إليها، فإن كانت عملت على تقسيمها إثر اتفاقية «سايكس بيكو» تعمل الآن جاهدة على رسم خرائط جديدة لمنطقتنا العربية وتتناسى أن الارتداد لا بد من أن يشمل بلدانها، وأن مازرعته من إرهاب وتقسيم في منطقتنا العربية بدأ يظهر وبشكل منظور في بلادهم.

إن ما يجري في أوروبا وحدها من عمليات المطالبة بالانفصال وتشكيل دول جديدة كاف لتأكيد هذه المقولة.

في بعض دول أوروبا برزت أصوات وتيارات تنادي علناً بالانفصال عن جسم دولها الأم، وتعالت تلك الأصوات في القارة العجوز، فهل لسياسات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأكثر تأثراً بالأزمة المالية علاقة بذلك، أم إن هناك أسباباً أخرى؟

تضم القارة الأوروبية 50 دولة ذات سيادة، لكن رغبة بعض الأقاليم في الانفصال عن حكوماتها المركزية ليست وليدة اليوم، فالأزمة الاقتصادية التي عصفت بأوروبا غذّت تلك الدعوات الانفصالية التي أخذت تسري كالنار في الهشيم في بعض هذه الدول، وبدأت تتنامى الدعوات الانفصالية في بعض الدول الأوروبية حتى أصبحت واضحة المعالم منذرة بتفتت القارة الأوروبية وانهيار اتحادها.

في البدء برزت الدعوات الانفصالية في بريطانيا ممثلة بجزئها الشمالي اسكتلندا، إذ جرى فيها استفتاء للانفصال عن الحكومة البريطانية لم يحظ بالأغلبية، وظهرت أيضاً رائحة دعوات انفصالية أخرى في بلجيكا وبولندا وألمانيا وإيطاليا، لكن الأكثر بروزاً ما جرى ويجري في إسبانيا مؤخراً.

في ثلاثينيات القرن الماضي وإثر تأسيس ما عرف بالجمهورية الإسبانية الثانية عام 1931 منحت السلطة المركزية الإسبانية الحكم الذاتي لثلاثة أقاليم هي كاتالونيا والباسك وغاليسيا، وذلك قبل أن تدار البلاد، لاحقاً، بنظام الأقاليم ذاتية الحكم.

وإبان فترة حكم فرانشيسكو فرانكو عام 1936 ألغي العمل بنظام الحكم الذاتي في الأقاليم الثلاثة، ثم اندلعت أحداث الحرب الأهلية الإسبانية في الفترة ما بين عامي 1936-1939 مودية بحياة أكثر من نصف مليون شخص قبل أن يستتب الأمر تماماً لفرانكو ويخضع إسبانيا لحكمه، ومنذ ذلك الحين وبرغم ما شهدته الأقاليم الذاتية من ازدهار ورفاهية، فإن دعوات الانفصال لا تزال تطل برأسها بين الحين والآخر، خاصة بعد أن خضعت معظم الدول الأوروبية لنظام التقشف،على الرغم من أن تلك الأقاليم التي طالبت بالانفصال عن دولها من أغنى الأقاليم الإسبانية.

لم يسلم «الباسك» شمال إسبانيا من دعوات انفصالية منذ حكم فرانكو، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاستفتاء، بل مرّ بما هو أخطر على يد حركة «إيتا» التي نظمت عملاً مسلحاً طالبت به بالانفصال، الأمر الذي أودى بحياة ما يقرب من ألف شخص قبل أن تعلن المنظمة تركها العمل المسلح في 2011، لكنها بقيت مصنفة في قوائم المنظمات الإرهابية، لكن ما حدث في إقليم «كاتالونيا» كان الأبرز، حيث أجرت سلطاته المحلية استفتاء على الانفصال نال الأغلبية، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من الحكومة المركزية في مدريد، ولا ندري ما ستتمخض عنه الأيام أو ربما الأسابيع أو الأشهر القادمة حول مصير كاتالونيا.

شهدت «إيطاليا» هي الأخرى حراكاً انفصالياً غير معلن طالبت من خلاله بالاستقلال عن روما وهذا ما أشارت إليه صحيفة «الفايننشال تايمز» في مقال أكدت من خلاله أن أبرز الحركات الانفصالية تظهر في المناطق الأكثر ازدهاراً في بلدانها، وهو تماماً ما حدث في إيطاليا وفق ما ورد ذكره سابقاً على صعيد إقليمها الشمالي وإقليمها الجنوبي، إذ نادت صقلية في الجنوب بالانفصال، بينما تصاعدت الأصوات الانفصالية في كل من البندقية والتيرول التي تقع في شمال إيطاليا، وهي مقاطعة غنية بالنفط، مطالبة بالانفصال عن إيطاليا مقابل 15 مليار دولار وهو نصيبها في ديون إيطاليا التي تربو على 2 تريليون يورو.

في آذار عام 2014 أظهر استفتاء شعبي عبر الإنترنيت أن إقليم فينيتو وعاصمته البندقية من الأقاليم الراغبة في الانفصال، إذ صوّت نحو 89% من أبنائه لمصلحة الانفصال عن إيطاليا.

يقول لودوفيكوبيتزاني زعيم حزب استقلال فينيتو: «نحن نخسر 20 مليار يورو كل عام لمصلحة الحكومة المركزية، وهذا ما يمثل عبئاً ثقيلاً علينا».

وقد أدى التوزيع الاقتصادي في البلدان التي تشهد مطالب أو حركات انفصالية دوراً كبيراً في تغذية الأقاليم التي تود الانفصال عن جسم دولها كما حدث ويحدث في بلجيكا التي تنقسم إلى ثلاثة أقاليم إدارية هي بروكسل العاصمة، إقليم فلامندي الشمالي، وإقليم والون الجنوبي، ولكل من الأقاليم الشمالي والجنوبي عرق وثقافة تختلف عن بقية الأقاليم، كما أن متوسط دخل الفرد يختلف في الإقليم الفلامندي الشمالي عن الإقليم الجنوبي، ومعدلات البطالة في الإقليم الشمالي منخفضة نسبياً قياساً لبقية أنحاء بلجيكا التي تفوق الـ 11%، وكي لا يجد سكان الشمال أنفسهم عرضة للتورط في تحمل أعباء الجنوبيين وجدوا الانفصال حلاً.

وأما ما جرى ويجري في بريطانيا فإنه مختلف في الشكل عن إسبانيا، لكنه متطابق في المضمون.

إن من أبرز مكونات بريطانيا اسكتلندا، فماذا يجري هناك؟

قبل يوم من بدء بريطانيا بالإجراءات الرسمية لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، صوّت مجلس النواب الاسكتلندي لإعطاء الضوء الأخضر للاستفتاء على الانفصال، وكان من المفترض أن يبت البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه المطالبون بالانفصال عن بريطانيا بذلك، غير أن الاعتداء الذي استهدف برلمان «ويستمنستر» في لندن أدى إلى تأجيل عملية التصويت لتتم عشية تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من أبعاد هذين الحدثين التاريخيين.

ويبدو تزامن الاستحقاقين منطقياً على ضوء ارتباط رغبة اسكتلندا في الانفصال عن بقية المملكة المتحدة بعملية الخروج من الكتلة الأوروبية.

وقبل ذلك كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد التقت مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون لبحث التطورات الأخيرة وعزم اسكتلندا على المضي قدماً في تنظيم استفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة.

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون: «بناء على مجموعة من التقارير الإعلامية تشكل لدي انطباع أن ماي جاءت تعرض علينا شيئاً كصلاحيات إضافية، لكن الأمر كان خلاف ذلك، لا توجد أي ضمانات أن السلطات التي ستعود إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستنتقل إلى اسكتلندا، كما أن هذه المناطق لن تكون خاضعة للمركزية في ويستمنستر».

أما لماذا تريد اسكتلندا الانفصال عن بريطانيا فهذا ما أوضحته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في مقال بعنوان «لماذا تريد اسكتلندا الانفصال» للكاتب نيل إيروين جاء فيه:

«هناك بالتأكيد بعض الوعود من المسؤولين الداعمين للانفصال بتحسين الخدمات العامة، وبريطانيا في شكلها الحالي أنموذج للدولة الليبرالية الديمقراطية، فالاسكتلنديون ممثلون بشكل جيد في البرلمان، ولديهم قدر كبير من التحكم بشؤون الحكم اليومية داخل حدودهم، كما أن الحكومة البريطانية عرضت أن تزيد من حقوق الاسكتلنديين في التحكم بالضرائب والأمور الإدارية العامة داخل حدودهم إذا رفضوا الانفصال، ولكن يبدو أن كل ذلك ليس كافياً».

يقول مؤيدو الانفصال إنهم سيستعيدون سمات الانتماء لكيان كبير بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعن موارد النفط التي تمثل لب التفاؤل القومي في اسكتلندا، يقول القائمون على الحملة الداعية إلى الانفصال: «إن المخزونات الهائلة من نفط بحر الشمال ستحمي البلاد من عجز مالي».

ويرى عضو حزب البيئة الاسكتلندي باتريك هارفي – وهو مؤيد للانفصال – أن الانفصال فرصة لإصلاح الأحوال قائلاً: «إذا كان المواطن راضياً عن مستوى الفقر وعن انعدام المساواة، فقد يصوت لمصلحة الإبقاء على الوضع الراهن، لكن اسكتلندا لديها فرصة كي تكون أنموذجاً لمجتمع ديمقراطي صغير ومسالم مثل الكثير غيرها في شمال أوروبا، وأعتقد أن ذلك سيكون أكثر إلهاماً لاسكتلندا، لمجتمعنا، من الوضع الراهن الذي يحكمنا فيه البرلمان البريطاني».

ويبقى السؤال: ماذا بعد اسكتلندا؟

يبدو أن ( ويلز) أيضاً تبحث الانفصال عن بريطانيا، وهذا ما أشارت إليه صحيفة

«الغارديان» البريطانية التي لفتت الانتباه إلى أحد السياسيين القلائل ويدعى- بليد كيمورو- زعيم لا يني وود الذي نادى لنقاش وطني لاستكشاف كل الخيارات، بما في ذلك خيار انفصال ويلز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن انفصال ويلز ليس بالجديد، حيث انتشر في الماضي العديد من رسومات الغرافيك على جدران بريطانيا التي كانت تنادي بانفصال ويلز بجانب النقوش السياسية اليسارية، وكان الهدف هو تحرر القوميين في ويلز من أسيادهم في ويستمنستر، لافتة إلى أن ويلز عانت من التهميش وتمت إهانتها أيضاً من قبل سياسيي ويستمنستر، وهي الآن تستحق الأفضل، وفي المقابل تستحق ويستمنستر الرفض من سكان ويلز.

ويبدو أن الاقتصاد يلوح في الأفق في مسألة الانفصال، إذ بيّن تقرير مؤسسة جوزيف رونتري لعام 2016 أن ربع سكان ويلز يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، كما أن الفقر يكلف البلاد سنوياً نحو 3,6 مليارات جنيه إسترليني، والأهم أن المشكلة الرئيسة في ويلز هي الحصول على الوظائف، في أيلول عام 2016 يعمل نحو 17 % بدوام جزئي لأنهم غير قادرين على الحصول على وظائف بدوام كامل، أما في بلينا وغونت فإن عدد الوظائف يبلغ نصف المتوسط للبريطانيين، ونتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتم تجريد ويلز من التمويل الهيكلي للاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تغرق ويلز في المزيد من الصعوبات الاقتصادية، فهل يمكن أن تبقى ويلز على قيد الحياة وهي تعتمد على نفسها فقط؟

من الواضح أن الوضع الحالي في ويلز هو امتداد لإنكلترا، وحقيقة فإن كثيراً من الشعب لا يزال في حالة فقر، وهو انعكاس للتخلي التام عن ويلز من جانب وسائل الإعلام والسياسة الوطنية، وهذا يحتاج تغييراً عاجلاً.

من جانب آخر، تبدو مسألة الانفصال شائكة، فهو يحظى بشعبية أغلبية شعب ويلز، وبعد الاستفتاء الاسكتلندي انخفضت الأرقام لتصل إلى 3% ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت نسبة رغبة الويلزيين في الانفصال إلى 28%، ولكن الأغلبية لا تزال تفضل أن تكون جزءاً من المملكة المتحدة.

على ضوء كل ما يجري في بعض دول أوروبا أشار موقع «الديلي إكسبريس» إلى أن أوروبا وخلال فترة ليست بالطويلة ستشهد تحولاً ليس في مصلحتها، ومن الممكن أن يضعها في مصاف الدول الاستبدادية، لافتاً إلى أن رغبة بعض الأقاليم في دول أوروبا بالانفصال عن حكوماتها المركزية ليس بالمفاجئ وأن انهيار أوروبا أيضاً لا يبدو أمراً مستحيلاً لأن بعض الدول العظمى في أوروبا بنيت على أرضية من التوترات الداخلية التي أوقعتها في حروب أهلية ستؤدي إلى انهيارها، وأشار إلى أن بداية هذا الانهيار تجلت بوضوح في عام 2011

وختم الموقع بالقول : كل الخوف يتمثل في عدم فهم التاريخ، وعدم إدراك الواقع بشكل سليم، ولعل ذلك هو الذي أوصل أوروبا إلى هذا الحال من التوتر والانقسام.