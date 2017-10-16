ترجمة-خالد فلحوط ص 1:01 2017/10/16

تمثل الحركات الانفصالية في أوروبا عملية معقدة لها جذورها السياسية والعرقية والاقتصادية العميقة التي تعود لقرون ماضية، حيث يرى البعض أنها تهديد بعودة أوروبا للقرون الوسطى عندما كانت مقسمة إلى مئات الدول القزمة، بينما يرحب بها آخرون ويرون فيها حراكاً نحو تحقيق تطور الشعوب وحقها في الحرية، ولكن مهما كانت تداعيات هذه التغيرات، فإنها قد تغير جذرياً صورة أوروبا في القرن الحادي والعشرين.

وواجهت أوروبا أزمة اقتصادية خانقة، سببت توتراً في الكثير من المناطق التي تشكل نقاط ضعف كامنة منذ زمن طويل، فقد ازداد زخم الدعوات الانفصالية في أوروبا منذ الأزمة المالية بداية عام 2018، وعلا صوت المطالبين بالانفصال عن دولهم بالقارة العجوز، خاصة مع تطبيق سياسات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأكثر تأثراً بالأزمة المالية.

ويشير البحث الذي نشره موقع (غلوبال ريسيرش)، إلى أنه تعالت الدعوات الانفصالية لأكثر من دولة، وأخذت منحى تصاعدياً لتنذر باحتمال انهيار الاتحاد، وهو ما جعل المطامع الاستعمارية تتسابق لدخول معترك هذا الصراع الأوروبي، فقد أطلقت الحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا العنان لسلسلة من ردود الأفعال الأوروبية، التي غذّتها وسائل التواصل الاجتماعي بخطاب تحريضي استعماري يدعو لحرب أهلية خطرة، فانتشرت مخاوف أوروبية ضمن أروقة الاتحاد الأوروبي والأحزاب الاتحادية من خطورة تأثير دومينو الانفصال والحرب الأهلية على أقاليم القارة العجوز، فقد تخلف أزمة انفصال كتالونيا نشاط الكثير من الحركات الأوروبية الأخرى في فرنسا وبلجيكا وربما ألمانيا أيضاً.

ومن خلال ذلك، اتُهمت الحكومة الإسبانية بولائها للفرنسيين، وذلك بسبب احتفاظ إسبانيا بشكل طبيعي ببعض أعضاء ما يسمى (الفرنكوف) الذي يندرج تحت إجراءات مخابراتية ودبلوماسية في حكم الدولة، وهذا ما يجعل الانفصاليين يعزفون على وتر الحقبة المستقطبة للحرب الأهلية، مستفيدين من الحنين لإحياء تجربة فوضوية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. ومن خلال دور القوى الخارجية الاستعمارية المستفيدة من الانفصال، يفترض أن يحصل الداعمون الانفصاليون على دعم وتوجيه منطلقين من كراهية المركزية والحكومة الأم، وتكمن القضية في تسليط الضوء على كيفية إدارة حملة كتالونيا للاستقلال من خلال استغلال الذاكرة التاريخية والدفع بالحاجة للانفصال عن إسبانيا.

وبما أن الأزمة الكتالونية ذات صدى جيوسياسي في جميع أنحاء أوروبا لن يقتصر على برشلونة ومدريد فهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، بدءاً من حملة مركزية أو التركيز على الهوية الفيدرالية أو الاندفاع باتجاه الانفصال، ويتطلب الخيار الأول تنفيذ المادة (155) من الدستور الإسباني بفرض حكم مباشر مؤقت، على الرغم من التوقعات بتحفيز حرب أهلية منخفضة النطاق في حال لجوء الكتالونيين لتكتيكات متمردة.

أما الخيار الفيدرالي فهو سيناريو محتمل يتطلب إلغاء المادة (145) وتحويل الدولة المركزية إلى اتحاد أو كونفدرالية المناطق، لتعمل كل منها نظرياً كدولة مستقلة باقتصادها الخاص والعسكري. وهذا سيكون مشابهاً للنموذج البوسني، والخيار الآخر يكرس الانفصال بشكل نهائي، فتصبح المنطقة المضطربة مستقلة عن إسبانيا، وستصبح إسبانيا أمام تحد جديد وتحول كبير سياسي وإداري بعد فقدان ما يقرب 20% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتالياً العمل على إنتاج شكل سياسي وإدارة جديدة، أو الوصول إلى انهيار تام للدولة مثلما حدث في يوغوسلافيا في وقت سابق. أما كتالونيا فستكون مرمى وهدفاً للتدخل الأجنبي خاصة البريطاني والأمريكي، والانحدار لحرب أهلية متعددة، مع تعرض إسبانيا الضعيفة لموجة هجرة إفريقية، ونتيجة التداعيات السياسية الخطرة التي ستصيب أوروبا بدءاً من فرنسا والبرتغال على الأقل، ومن المرجح أن تصبح الأزمة الكتالونية وجودية ومصيرية لإسبانيا، فلا يمكنها الانتقال للاتحاد والفيدرالية من دون تغيير الدستور. وتسعى (كتالونيا) لإعادة ترتيب الحدود الداخلية للبلاد في محاولة قومية للسيطرة على الأراضي التي يعتقدون أنها تشكل امتداداً (لكتالونيا) وهي نفسها (أوروبا الجديدة) التي ينادي بها المتظاهرون حالياً. فحدود كتالونيا حسب المفهوم المتطرف لا تقتصر على المساحة الجغرافية التاريخية للشعب الكتالوني.

وتعد كتالونيا الإقليم الأغنى في إسبانيا، إذ إن مساهمته في موازنة الحكومة المركزية (والتي يعاد توزيعها للمناطق الأكثر فقراً)، تصل إلى نحو 23 مليار دولار، أي ما يزيد على 80 % من إجمالي الناتج القومي للإقليم، وكما وصفهم المؤرخ والصحفي (ميشا جليني): «إن هذا النظام في توزيع الثروة، ولّد استياء كبيراً لدى الكتالونيين. وفي الفترة الأخيرة ومع ازدياد الضرائب، وإجراء تدابير تقشف صارمة من الحكومة الإسبانية، تنفيذاً لمطالب الاتحاد الأوروبي، كل هذا فاقم حالة الاستياء لدى الكتالونيين، وازدادت النزعة الانفصالية لدى اليمينيين واليساريين على حد سواء، حتى إن 57% من أبناء الإقليم يدعمون دعوات الانفصال. ويقع إقليم كتالونيا في مناطق الشمال الشرقي لإسبانيا، ويتألف من سبع عشرة منطقة حكم ذاتي داخل الإقليم الذي عاصمته برشلونة، وتنقسم المنطقة إلى أربع مقاطعات (برشلونة، جرندة، لاردة، وطراغونة). وتبلغ مساحة الإقليم، 12397 ميلاً مربعاً، ويبلغ عدد سكانه ما يقرب 75,23 مليون نسمة حسب إحصاءات العام الماضي 2016. وتعد اللغة الكتالونية لغة رسمية يتحدث بها نحو (11) مليون نسمة. وينتشر استخدام اللغة أيضاً في أجزاء مختلفة من الدول الأوروبية، وتتمثل السلطة التشريعية في الإقليم ببرلمان يضم (135) نائباً يمثلون المقاطعات الأربع، فحصل ائتلاف التقارب والاتحاد في انتخابات عام 2012 على أكبر عدد من المقاعد يليه حزب اليسار الجمهوري الكتلاني الذي دخل في تحالف مع حزب «التقارب والاتحاد» على أن يدعم سياسته الانفصالية، فحصلت الأحزاب المؤيدة لتقرير المصير (الانفصال) على 85 مقعداً في البرلمان. فأقر برلمان كتالونيا في23 حزيران 2013 وثيقة الانفصال بأغلبية 85 صوتاً وبمعارضة 41، وورد في الوثيقة (تقرير المصير من خلال استشارة سكان الإقليم).

وبالرغم من أن شعوب هذه المناطق المزمع ضمها إلى كتالونيا في حال انفصالها لايريدون أن يكونوا جزءاً من (كتالونيا الكبرى)، لكن قد يلجأ القوميون المتطرفون المسؤولون عن الهوية الاتحادية أو المستقلة للحيلة أو القوة للضغط على مطالباتهم حتى لو اضطروا لتطبيق ذلك تدريجياً. أما مفهوم (البلدان الكتالونية) فهو مصطلح خطر جداً ينطوي على قضية ذات عواقب جيوسياسية داخلية بالنسبة لإسبانيا وربما حتى لفرنسا، أما سيناريو (الهوية الفيدرالية) سيعطي مسببات لحرب ناجمة عن حملة قمع مركزية، وسواء أكانت الهوية «فيدرالية أم انفصالية»، فإن أياً من هذه النتائج سيشجع النسخ الإقليمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. فقد نشرت (المملكة المتحدة) خريطة تبيّن فيها توزع جميع الحركات السياسية الأخرى المنادية بالانفصال، مرجحة أن تكون هي المقبلة إذا ما نجح الانفصاليون في (برشلونة). وينسحب ذلك على شمال إيطاليا وبافاريا في ألمانيا، فالنقطة الأبرز هي في تطور وارتفاع (ثورات اللون) التي ستفضي لظهور طابع إقليمي على أوروبا.

ومن الجدير ذكره أن إيطاليا تتعرض لحركات انفصالية، شمالاً وجنوباً ولكل منهما خلفيته وأسبابه الدافعة لتصعيد المطالبة بالاستقلال عن روما، ففي الجنوب تنادي صقلية بالانفصال بعد أن خيّم شبح الإفلاس عليها، والتي تعد الجزيرة الأكبر في المتوسط، ويعدون أن إيطاليا تحتل ما كانت مملكتهم، لذلك فإن فكرة الانفصال مازالت أصيلة لديهم. وهذا ما ينطبق على إقليم (فينيتو) وعاصمته البندقية، وهو أكثر الأقاليم الراغبة في الانفصال، وإلى ذلك، فإن بلجيكا التي تتعرض أيضاً لحركات انفصالية مدعومة من واشنطن، وتنقسم لثلاثة أقاليم إدارية..

ومن جانب آخر، هناك مساع حثيثة تقوم بها بعض الأقليات في مناطق شرق أوروبا للعودة عن الانفصال والتوحد مع الدول الأم، فالأقلية الهنغارية التي تعيش خارج دولتها القومية منذ معاهدة (تريانون) 1920 قد تحرض لإعادة التوحيد مع الوطن الأم، الأمر الذي سيزعزع الاستقرار السياسي الضعيف في مناطق أوروبا الوسطى والبلقان، وهذا ما يدعو لظهور حالة من المتغيرات الديمغرافية الواسعة في أوروبا، فالفيدرالية الأوروبية التي تتم بنقل وتحويل الدول إلى هويات اتحادية مقسمة داخلياً على طول خطوط إثنية إقليمية من شأنه أن يعزز قضية (الفيدرالية) التي وصفها الكاتب الإيرلندي (جيرود كولمان) في مقالته الأخيرة بعنوان (استقلال كتالونيا) كأداة رأسمالية ضد العمل، واستند عمله لاقتراح عام 1992 من قبل الملياردير (يوروفيل هاينكن) الذي رأى أن الفيدرالية على طول الخطوط الإقليمية ستكون مصدر إلهام بلجيكي حسب مقترح الأكاديمي (أكان فان لانجهون) عام 2008 الذي يحث على نقل السلطة إلى المناطق، من دون التخلي عن الدولة الوطنية.

وتحدث الكاتب عن الموضوع نفسه لكن في سياق مختلف في مقاله في صيف عام 2016 عن مرحلة ما بعد الاتحاد (بين الانهيار الإقليمي والديكتاتورية في أوج تفتحها) حيث افترض أن الكتلة قد تنتقل إلى دولة ذات تركيز غير الدول الأعضاء نفسها إلى المناطق الداخلية والخارجية فيما بينها، ولن يسعى الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذا السيناريو خوفاً من موجات (الهجرة الجماعية).

وفي ضوء الأحداث الأخيرة، يبدو أن السيناريو الملازم للاتحاد الأوروبي نفسه والذي يهدد بانهيار الاتحاد لمجموعة من الكيانات الإقليمية يتم جزئياً فقط من قبل بروكسل نفسها كقاعدة نهائية للسيطرة والانفصال على كتلة الاتحاد في حقبة ما بعد خروج بريطانيا، وهذا لا يعني أن يتم اتخاذ العملية إلى أقصى حدودها، مادامت تحت السيطرة، ويبدو واقعياً أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحالة التكيف مع نهج جديد لمراحل النظام العالمي متعدد الأقطاب.

ختاماً، من المؤكد أن كتالونيا تكتسب أهمية عالمية بسبب احتمالية ظهور سلسلة من ردود الأفعال التي قد تعطي الانفصاليين فرصة للسيطرة ونقل السلطة بعد احتمالية انهيار الاتحاد وتحوله إلى هجين أكثر مرونة كواحدة من الكيانات الوطنية والإقليمية. ولابد من النظر بوضوح إلى أن حالة كتالونيا ستكون كفيروس يهدد جسم القارة العجوز إلى حالة سيئة في حال سنحت الفرصة للتدخل الاستعماري الخارجي وزج بخططه وسمومه، وهذا ما يتطلب سعي السلطات الاتحادية والوطنية للتكيف والاندماج مع حالة العالم الجديد واحترام رغبات الشعوب وحريتها، واحترام تطور الدول الأخرى على الساحة الدولية ودورها في تحقيق الأمن والسلم العالميين.

