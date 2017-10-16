وضاح عيسى ص 1:01 2017/10/16

تنخر نزعات الانفصال الجسد الأوروبي، ففي وقت أجرت فيه بعض الأقاليم استفتاء الانفصال عن دولها الأم، تترقب أقاليم أخرى ما يمكن أن تفضي إليه أحوال نظيرتها ممن أجرت الاستفتاء وأعلنت نتائجه لمصلحة الانفصال إلى حين إعلان الانفصال بشكل فعلي، لكي تحذو حذوها وتعلن هي أيضاً عن استفتاء مشابه، بينما تتخذ بعض الأقاليم الأخرى من العمل المسلح أداة في مطالبتها بالانفصال وبرغم سقوط مئات الضحايا لا تزال تسعى.

دعوات الانفصال في أوروبا لم تتخذ من العمل السري شكلاً، بل تعالت الأصوات من أجل التحرك بهذه الاتجاه وكانت لهذه الأصوات أسبابها ودوافعها، إذ تقف وراء هذه الدعوات أسباب عدة فمنها سياسي أو اقتصادي وأحياناً ثقافي وربما عرقي، كما أن مستويات الدخول أدت دوراً في تصاعد الفكر الانفصالي، و رأى فيها البعض تورطاً لبعض الأقاليم في تحمل أعباء غيره ما استدعى التفكير في الانفصال والدعوة الجدية للانفصال عن الدولة الأم لتحقيق مكاسب للإقليم يراها من حقه من دون سواه.

بعض المحللين يرون أن الأزمة الاقتصادية التي أصابت أوروبا كان أثرها بالغاً في تحريك النزعات الانفصالية التي أخذت تتصاعد وتيرتها بشكل كبير مهددة بانهيار الاتحاد الأوروبي، وقد اختلفت الآراء بشأن أسباب تنامي الانفصال، لكن الدلائل والمعطيات تشير فعلاً إلى أن العوامل الاقتصادية هي أحد الأسباب الرئيسة وراء النزعات الانفصالية التي تطل برأسها بين الحين والآخر إلى أن أخذت تبرز بشكل واضح في الآونة الأخيرة وتأخذ أبعاداً سيكون أثرها كبيراً في أوروبا وستضع الاتحاد في خطر التفكك والانهيار وما يستتبع ذلك من تداعيات مستقبلية لا تسر عدواً ولا صديقاً.

استفتاء كاتالونيا كان الحدث الأبرز مع إعلان سلطاته الانفصال كشكل رمزي مع وقف التنفيذ لفسح المجال أمام الحوار مع الحكومة الإسبانية التي رفضت انفصال الإقليم وأقرت على لسان وزير خارجيتها الفونسو داستيس عدم قبول نتائج الاستفتاء لأن دستور البلاد لا يسمح بذلك، وأن جزءاً من الشعب الكاتالوني لايمكن أن يتخذ قراراً بالنيابة عن إسبانيا كلها، في وقت علقت فيه الحكومة الإسبانية نظام الحكم الذاتي في الإقليم كخطوة إجرائية لوقف إعلان الانفصال تتبعها خطوات أخرى تحول دون الانفصال.

لم يغب البعد الثقافي أو العرقي عن نوازع الانفصال، فدعوات الانفصال، وإن اختلفت في أشكالها ودوافعها، لكن مضمونها أوبعدها واحد، ولم تستطع الحكومات المركزية وضع حد لحركات الانفصال، مع أن إجراءاتها المتخذة للحؤول دونها بقيت دون سقف العكوف عن نزعات الانفصال، وهذا يؤشر إلى أن استمرار نزعات الانفصال هو المهيمن على الساحة الأوروبية، فهل تنجح الأقاليم الراغبة في أوروبا بالانفصال؟ أم إن تحركات جدية وملموسة ستتبعها الحكومات المركزية لوقف تلك النزعات الانفصالية؟.