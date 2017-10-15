ص 2:02 2017/10/15

أكد مصدر عسكري استعادة وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها.

وذكر المصدر في تصريح له أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة استعادت السيطرة على مدينة الميادين في دير الزور وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي «داعش» ودمرت أسلحتهم وعتادهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش طاردت فلول تنظيم «داعش» الهاربة من المدينة وسط انهيار في صفوفهم، بينما باشرت وحدات الهندسة بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في شوارع وساحات المدينة.

وتعد السيطرة على مدينة الميادين خطوة مهمة نحو اجتثاث إرهابيي «داعش» من وادي الفرات بشكل كامل، حيث تنفذ وحدات الجيش بتغطية من سلاح الجو السوري والروسي عمليات واسعة منذ كسر الحصار عن مدينة دير الزور في الـ5 من الشهر الماضي أسفرت حتى الآن عن استعادة عشرات القرى والبلدات في ريف المدينة.

وكان مراسل «سانا» في دير الزور أكد في وقت سابق أن وحدات الجيش تقدمت بعد عمليات نوعية داخل أحياء مدينة الميادين وسيطرت على المنطقة الممتدة من حي الرشادة إلى حي الجسر وعلى حي المساكن وجسر الميادين وذلك بعد يوم من استعادة حيي البلعوم والمديحي وتدمير آخر تحصينات تنظيم «داعش» الإرهابي فيها.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش نفذت عمليات اتسمت بالدقة والنجاح ضد إرهابيي تنظيم «داعش» شرق نهر الفرات سيطرت خلالها على عدة نقاط باتجاه قرية الحسينية مستكملة الطوق المفروض على أحياء المدينة التي كان إرهابيو تنظيم «داعش» لايزالون ينتشرون فيها.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير آليات ومواقع محصنة لهم قبل أن يتم تحرير المدينة بالكامل.

ولفت المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية وجها ضربات مكثفة أسفرت عن تدمير أوكار وخطوط إمداد لتنظيم «داعش» في مدينتي الميادين وموحسن وقرى محكان وبقرص تحتاني وبقرص فوقاني والبوليل والحسينية والجنينة والجيعة والعليان وأحياء العرضي والعرفي والصناعة والحميدية والحويقة والشيخ ياسين.

وتشهد محاور الاشتباك في دير الزور انهيارات سريعة في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يحاول الاحتماء بالمدنيين باتخاذهم دروعاً بشرية ومنعهم من المغادرة عبر استهداف المعابر الآمنة التي حددها الجيش العربي السوري لخروج الأهالي.