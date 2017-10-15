ص 2:02 2017/10/15

أدانت سورية بشدة توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب وأكدت أنه يشكل عدواناً سافراً على سيادة وسلامة الأراضي السورية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ«سانا» أمس: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدواناً سافراً على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكاً صارخاً للقانون والأعراف الدولية.

وأضاف المصدر: هذا العدوان التركي لاعلاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا، بل إنه يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجاً عنها، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا.

وتابع المصدر: لقد كشف التوغل التركي في محافظة إدلب برفقة عناصر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وبشكل لا لبس فيه عن العلاقة العضوية بين النظام التركي والمجموعات الإرهابية، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة لإلزام نظام أردوغان بوضع حد لدعمه للإرهاب الذي سفك دماء السوريين وساهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

وختم المصدر تصريحه بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فوراً ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل السافر هو عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان، وأن من كان له اليد الطولى في دعم الإرهاب في سورية لا يمتلك الصدقية للادعاء «بمكافحة» الإرهاب.