ص 2:02 2017/10/15

أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أن أولوية العمل في سورية هي لمكافحة الإرهاب والتصدي للهجمة التكفيرية الشرسة والعدوان الغاشم الذي استهدف التراث والحضارة السورية، بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى التفكير في عملية إعادة بناء سورية في حقبة مابعد الحرب وحشد المساعدات لها.

وقال بوتين خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سان بطرسبورغ بمشاركة وفد سورية أمس: أعتقد أنه أصبح من الواجب على المجتمع الدولي أن يفكر في إعادة إعمار الدولة السورية بعد الحرب والتفكير في ماهية أشكال وأحجام المساعدات من بلدان المنطقة وبلدان أخرى وماأفضل الطرق في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمتين مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة التشريعية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تبذل جهوداً من أجل استقرار الوضع العسكري والسياسي في سورية، لافتاً إلى أن المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون تقلصت عدة مرات خلال سنتين وتم تحرير عدد كبير من المدن والبلدات وإلحاق خسائر كبيرة بالبنية التحتية للإرهابيين.

وشدد بوتين على أن القوات الروسية تعمل على أراضي سورية بتوافق تام مع السلطات السورية وضمن أطر القانون الدولي.

وذكرت «سانا» أن بوتين بين أن الاتفاق على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سورية يوفر الظروف للتقدم نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحل الأزمة على أساس الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة وتوحيد الجهود بما يخدم القضاء السريع على بؤرة الإرهاب الدولي وإقامة السلام وصون وحدة سورية.

صباغ: الأولوية في سورية لمكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية

إلى ذلك وخلال مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في جلسة التنسيق بين الوفود العربية على هامش اجتماع جمعية الاتحاد البرلماني الدولي الـ137 أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أن أولوية العمل في سورية هي لمكافحة الإرهاب والتصدي للهجمة التكفيرية الشرسة والعدوان الغاشم الذي استهدف التراث والحضارة السورية.

وأشار صباغ إلى أن أعضاء مجلس الشعب يعملون بشكل حثيث على المصالحة الوطنية على كامل الأرض السورية لتكون المدخل الأساسي لنشر الأمن والأمان وتمهد لعودة الحياة الطبيعية بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب في سورية.

ويشارك وفد الجمهورية العربية السورية بفاعلية في اجتماعات المجالس التابعة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حيث شارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية وفي منتدى النساء البرلمانيات.

وأشارت عضو مجلس الشعب سلام سنقر في تصريح لها إلى أهمية مشاركة النساء البرلمانيات وتمثيل المرأة للحصول على حقوقها على كل المستويات وخاصة في البرلمان.

ويضم وفد سورية الذي يترأسه صباغ عدداً من أعضاء مجلس الشعب والذي يعمل على تعميق أواصر الصلات البرلمانية بين مجلس الشعب السوري والمجالس النيابية في مختلف الدول ويقوم بنقل حقيقة ما يجري في سورية من أحداث واعتداءات إرهابية.

وكان صباغ قد أكد خلال لقائه في وقت سابق أمس رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في مدينة سان بطرسبورغ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية السورية- الروسية، وقال: نعوّل على تعميق تعاوننا الثنائي في كل المجالات.

وأشار رئيس مجلس الشعب خلال الاجتماع إلى أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبله بنفسه من دون أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، معرباً في الوقت ذاته عن تقدير الشعب السوري لمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لبلاده ودورها الإيجابي الذي تقوم به على صعيد الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبها أكدت ماتفيينكو أهمية تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بين روسيا الاتحادية وسورية، معربة في الوقت ذاته عن عزم روسيا الاتحادية على مواصلة دعم سورية في حربها ضد الإرهاب.

كما عبّرت ماتفيينكو خلال الاجتماع عن تعازيها للشعب السوري بضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل أيام.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف ورئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية.

إلى ذلك عيّنت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف رئيساً لمجموعة العمل حول سورية التابعة للاتحاد.

وحددت المجموعة التي تضم برلمانيين من فرنسا وإيران وروسيا ومصر وكوبا وأنغولا والمغرب وألمانيا والمكسيك جدول أعمال رئيسها الجديد وعلى رأسه إقامة اتصالات ثابتة مع البرلمان السوري ومع أطراف المعارضة في الداخل والخارج.