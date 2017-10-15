ص 2:02 2017/10/15

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الجوي الأميركي العشوائي الشامل للأحياء السكنية في مدينة الرقة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين المدنيين وألحق أضراراً كبيرة في البنى التحتية للمدينة ومصادر المياه فيها.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته على موقعها الإلكتروني: القصف الجوي الأميركي العشوائي الشامل للأحياء السكنية مع سكانها المدنيين والتدمير المتعمد لكل مصادر المياه الطبيعية في الرقة لم يسفرا عن أي شيء حتى الآن إلا عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين من السكان.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بسبب استهداف الأحياء السكنية في مدينة الرقة يؤكد التخطيط الفاشل للعملية العسكرية التي ينفذها «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشينكوف أن الجيش العربي السوري أنهى عملياته بالقضاء على إرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة الميادين بريف دير الزور، مشيراً إلى أن وحدات الجيش العربي السوري تواصل عملياتها بنجاح في دير الزور بعكس حالة المراوحة في المكان من جانب «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة في الرقة منذ بضعة أشهر.

في هذه الأثناء قال النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف: إن بريطانيا لا تزال غير مدركة لطبيعة الدور الروسي الذي يحارب الإرهاب في سورية.

وأوضح تيتوف في تصريح للصحفيين معلقاً على التحضيرات الجارية في موسكو لزيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الخلافات العميقة بين روسيا وبريطانيا ولاسيما بخصوص سورية تعكس للأسف سوء فهم جوهري من بريطانيا لمهام عملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها روسيا في سورية.

ونقلت «سانا» عن تيتوف قوله: لا نريد التفكير بأن هذا الموقف هو نتيجة للاعتراف بعقم جهود «التحالف الدولي» الذي تشارك فيه بريطانيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بصورة فعالة.

في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين أنه سيترأس شخصياً الوفد البرلماني الروسي الذي سيزور دمشق بدعوة من الجانب السوري في النصف الأول من العام القادم.

وقال فولودين في تصريح أمس: من المحتمل أن ينضم إلى البرلمانيين الروس في هذه الزيارة زملاؤهم الأوروبيون، مشيراً إلى أنه قبل دعوة رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ للقيام بهذه الزيارة.

بدوره أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي أن الجانب الروسي سيعمل على أن ينضم لهذه الزيارة إلى سورية برلمانيون من البلدان الأوروبية، مؤكداً أن هذه الزيارة المشتركة ستعزز الاتصالات البرلمانية فيما يتعلق بالإسراع في توسيع نظام وقف الأعمال القتالية ليشمل جميع أراضي سورية وكذلك المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية السورية.