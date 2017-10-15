ص 2:02 2017/10/15

اطلع وفد المنظمات الأوروبية غير الحكومية أمس على واقع العمل في مجمع الأمل بمنطقة باب مصلى بدمشق والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمجمع عبر مركز رعاية الفتيات فاقدي الرعاية الأسرية «المتشردات» ومعهد الإعاقة الذهنية وواحة الأمل لرعاية النساء المعنفات وما يقدّم لهن من خدمات تعليمية وصحية وتمكينية من الوزارة بالتعاون مع جمعيات أهلية تقوم بإدارة هذه المراكز.

وفي تصريح للصحفيين لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أهمية اطلاع أصدقاء سورية على عمل هذه المراكز لتقديم نماذج من العمل الأهلي الموجود في سورية لمختلف الفئات بالشراكة مع الوزارة والذي يركز على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، إضافة إلى أنشطة تمكينية لإعادة إنتاجية الفرد وربطه بأسرته ومجتمعه.

ورأت الوزيرة قادري أن زيارة الوفد إلى مراكز الخدمة الاجتماعية فرصة للتعريف بالبنى التحتية لهذا النوع من الخدمات التي توفرها الدولة السورية ولم تتوقف رغم ظروف الحرب الإرهابية عليها.

من جانبهم أكد عدد من أعضاء الوفد أهمية تقديم الدعم والمساعدة للمراكز والجمعيات التي تمت زيارتها، منوهين بأن ما تمّ الاطلاع عليه يؤكد استمرار تقديم الدعم للفئات المحتاجة في سورية بشكل ممتاز وبجودة عالية رغم صعوبة الظروف التي تمر بها، حيث أشار كل من فارس اسكيلي والدكتور عاشق كورد من أعضاء الوفد إلى أن تنوع تخصص الجمعيات التي اطلعوا على عملها شكل فرصة للتعرف على احتياجاتها والتنسيق معهم لتقديم الدعم في مختلف المجالات حسب الإمكانات ولاسيما المساعدات الطبية.

وفي تصريح لـ«سانا» أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية «جذور» خلود رجب أن الجمعية تأسست العام الماضي وتشرف عبر عقود شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إدارة معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية الذي يوفر الرعاية الدائمة في مختلف المجالات للأطفال المصابين وهم من مجهولي النسب أيضاً ويصل عددهم اليوم إلى 23 طفلاً وطفلة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل قريباً على افتتاح صفوف تعليمية خاصة بهم.

وبيّنت رجب أن عمل الجمعية يشمل أيضاً إدارة واحة الأمل لرعاية النساء الناجيات من العنف عبر تقديم خدمات مختلفة من صحية ونفسية وتعليمية، إضافة إلى الدعم القانوني لهن مع تأمين إقامة مؤقتة حتى يتم إعادة تواصلهن مع أسرهن ومجتمعهن، حيث يصل عدد النساء الآن إلى 12 سيدة.

وأوضحت رجب أن أبرز الاحتياجات التي يمكن أن يتم دعمها من الوفد تتركز على تأهيل أماكن إضافية لتوسيع الطاقة الاستيعابية لواحة الأمل ومعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية. بدورها بيّنت مديرة مشروع مراكز الرعاية المؤقتة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بجمعية حقوق الطفل رشا عظمة التي تشرف على إدارة مركز رعاية الفتيات المتشردات أن الجمعية تستقبل الفتيات دون سن 18 عبر رصد حالات التسول والتشرد، مشيرة إلى وجود مركز مماثل في قدسيا لاستقبال الأطفال الذكور، حيث تقدم لهم جميع أنواع الخدمات الصحية والتعليمية والدعم النفسي.

وزار الوفد جمعية «الندى» حيث اطلع على المركز التعليمي التابع لها في منطقة المزة والذي يقدم خدمات تعليمية للنساء ودورات تقوية لطلاب المدارس، إضافة إلى الوحدة الإنتاجية التابعة للجمعية التي تؤهل عدداً من النساء عبر دورات تدريبية لأعمال يدوية ومطبخ مهني لصناعة المأكولات.

وفي تصريح لـ«سانا» بيّنت رئيسة الجمعية ميساء رسلان أن عمل الجمعية التي تأسست منذ عام 2005 يركز على خدمات تعليمية ومهنية لمختلف الفئات ولا سيما للأسر المهجرة وكفالة طالبي العلم وفاقدي المعيل ولها عدة مراكز في دمشق وريفها، معتبرة أن زيارة الوفد تسهم بالاطلاع على إنجازات الجمعية من جهة وبحث إمكانات تقديم الدعم لها لسد أي نقص ولا سيما في مجال دعم التدريب المهني.

كما زار وفد المنظمات الأوروبية غير الحكومية أمس مطرانية السريان الكاثوليك وعيادات ومعمل الأطراف الصناعية في مركز الإغاثة والتنمية التابع لها.

وأكد رئيس أساقفة دمشق وتوابعها للسريان الكاثوليك المطران إلياس طبي أن أبناء الأسرة السورية الواحدة مسلمين ومسيحيين سيبقون متجذرين في وطنهم ولن تستطيع قوى الإرهاب مهما ارتكبت من جرائم أن تقلل من عزيمتهم وسيبقون معاً يساهمون في إعادة الإعمار بعد أن بدأت بوادر النصر على يد بواسل الجيش العربي السوري.

بدوره قدم مدير مركز الإغاثة والتنمية في المطرانية شادي فاضل تعريفاً بآلية عمل المركز الذي يقدم الاحتياجات الأساسية والدعم الطبي من خلال المراكز الطبية والعيادات المجانية إضافة إلى قسم التنمية الذي يعمل على تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي والقانوني والهندسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل المهني وتدريب وتأهيل الكوادر.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد وهم من جمعيات مختلفة في فرنسا وألمانيا وهولندا استعدادهم لإرسال المساعدات المطلوبة من تجهيزات أو مواد طبية إضافة إلى مواجهة التضليل الذي تروجه وسائل الإعلام المغرضة حول الأحداث في سورية ونقل الصورة الواقعية والحقيقية لما يجري فيها.

شارك بالزيارة معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين.