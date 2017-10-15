ص 2:02 2017/10/15

تتوارد الأنباء من الرقة عن اتفاق بين «التحالف» الأميركي وقوات «قسد» التابعة له من جهة وتنظيم «داعش» الإرهابي من جهة أخرى وذلك لنقل إرهابيي التنظيم التكفيري من مدينة الرقة إلى دير الزور التي تتهاوى فيها دفاعات التنظيم أمام الجيش العربي السوري.

ووفقاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام والناشطين تسود حالة من الهدوء في الرقة وسط تحليق لطائرات «التحالف» الأميركي في سمائها من دون تنفيذ أي غارة جوية خلال اليومين الماضيين فيما أشارت معلومات متطابقة إلى نقل العشرات من إرهابيي «داعش» إلى دير الزور بحماية قوات «قسد» المدعومة من «التحالف».

الاتفاق الأميركي- «الداعشي» ليس الأول من نوعه، حيث سبقته اتفاقات في مدينة الطبقة ومناطق المنصورة والكرامة بريف المدينة جرى بموجبها نقل إرهابيي «داعش» نحو مناطق تشهد اشتباكات بين التنظيم الإرهابي والجيش العربي السوري وحلفائه.

هذا الاتفاق يثير من جديد تساؤلات حول الهدف الذي ترمي إليه الولايات المتحدة الأميركية و«التحالف» المنضوي تحت قيادتها وخصوصاً إذا ما علمنا أن وجهة الإرهابيين هي دير الزور، حيث يتقهقر تنظيم «داعش» أمام تقدم الجيش العربي السوري.

كما يؤكد هذا الاتفاق ما سبق وصرحت به وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون عندما اعترفت بأن «داعش» صناعة أميركية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط قبل أن تنكشف سلسلة من الفضائح في هذا السياق ولا سيما بعد قيام طائرات «التحالف» بإخلاء العشرات من متزعمي التنظيم المتطرف عبر عمليات إنزال جوي من شرق سورية لإنقاذهم من الهلاك المحتم بعد أن انتهى الدور المسند إليهم من الاستخبارات الأميركية.

كما يأتي هذا التحرك الأميركي بعد أيام من كشف وزارة الدفاع الروسية عن تعامي القوات الأميركية المنتشرة في منطقة التنف عن نحو 400 إرهابي بعرباتهم الثقيلة عبروا من منطقة الوجود الأميركي وشنّوا هجمات متزامنة على نقاط الجيش العربي السوري في محور السخنة- دير الزور وعلى مدينة القريتين.

وليس جديداً هذا التدخل الأميركي المباشر لدعم التنظيمات الإرهابية ضد الجيش العربي السوري، حيث قامت الطائرات الأميركية بالاعتداء على مواقع الجيش في جبل الثردة قبل نحو عام خدمة لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي تمكن بعد العدوان من حصار مدينة دير الزور قبل أن يكسر الجيش العربي السوري الحصار عنها مؤخراً.

كل هذه الحقائق والمعطيات تقدم براهين وأدلة دامغة على أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال تعتبر الإرهاب سواء تحت مسمى «داعش» أو غيره ورقة تتلاعب بها وتستخدمها لتحقيق مخططاتها في استهداف سورية والمنطقة.

في غضون ذلك، أكد الكاتب الأميركي ستيفن فيلدستين أن عدد المدنيين القتلى الذين سقطوا بسبب الغارات الجوية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في سورية والعراق تزايد بشكل كبير منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي.

وأوضح فيلدستين في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية أن العدد الرسمي للمدنيين القتلى بسبب الغارات الجوية التي تشنّها الولايات المتحدة بزعم «مكافحة» تنظيم «داعش» الإرهابي ارتفع منذ تسلم ترامب الرئاسة إلى 4500 مدني مقارنة بنحو 3400 في ظل رئاسة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ويستمر «التحالف» الأميركي بقصف منازل المدنيين، حيث وُثق في سجل مجازره الشهر الماضي أيضاً قصف منازل المواطنين في حارة البدو بمدينة الرقة واعتداءاته على قرية الشهابات بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد 11 مدنياً من عائلة واحدة.