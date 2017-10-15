ص 2:02 2017/10/15

جدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني موقف إيران الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن طهران وموسكو تلعبان دوراً مهماً في القضاء على الإرهاب وتنظيماته فيها.

ولفت لاريجاني في تصريحات أمس على هامش زيارته لموسكو إلى أن اجتماعات أستانا سهلت مسار الحل السياسي للأزمة في سورية، وقال: الإرهاب معضلة عالمية ومكافحته يجب أن تتم عبر إجراءات وتحالفات جادة وليس عبر تصريحات إعلامية، فالبعض يدعي مكافحة الإرهاب ثم يلجأ إلى دعمه عملياً خلف الكواليس، واصفاً هذه التصرفات من البعض بأنها مخادعة ولن تؤدي إلى نتيجة.

ونقلت «سانا» عن لاريجاني قوله: إن بعض الموجودين في المنطقة يسعون دائماً إلى إثارة مشكلة وأزمة جديدة تارة عبر الإرهاب وتارة أخرى عبر التقسيم، منوهاً بنتائج اجتماعات أستانا حول سورية، معتبراً أنها تسير بشكل جيد وتحظى بدعم إيراني وروسي.

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني أن إرادة الدول المشاركة في اجتماعات أستانا على صعيد مكافحة الإرهاب تختلف عن إرادة الدول الراعية لمؤتمر جنيف ولهذا السبب فإن مسار أستانا يسير بشكل جيد على عكس مسار جنيف.

وأشار لاريجاني إلى لقاءاته مع المسؤولين الروس خلال زيارته لروسيا وقال: إن المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والملف النووي والتصرفات الأمريكية المزعجة في هذا المجال والتي أدت إلى غضب الجميع لأنها تضرب عرض الحائط بكل الخطوات التي ساهمت العديد من الدول في إنضاجها.

في سياق آخر دعا لاريجاني في تصريح لدى لقائه نظيره الكازاخي نيغما تولين مجلس الأمن الدولي إلى مناقشة عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات الدولية، والتنديد بها من بلدان العالم وقال: تصريحات الأميركيين الأخيرة تثير القلق حول شرعية الأمم المتحدة، مؤكداً على دور كازاخستان في حل مشكلة الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن أستانا بذلت جهوداً كبيرة لإيجاد حل لهذه المشكلة في سورية وإرساء السلام فيها.

وأوضح لاريجاني أن الإرهاب ليس مشكلة قصيرة الأمد، داعياً إلى التعاون المشترك في مواجهته.