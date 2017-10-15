حلب ـ محمد حنورة: ص 2:02 2017/10/15

وصل رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الدكتور عبد العلي علي عسكري والوفد المرافق له إلى حلب أمس.

وفي تصريح له خلال استقباله في مطار حلب قال عسكري: بتوفيق من الله كان نصر حلب، نحن كنا نتابع في الإعلام الإيراني أخبار معركة تحرير حلب، وصمود أبناء حلب الذين يقاومون الإرهاب، وكنا بشوق كبير لزيارة هذه المدينة العظيمة.

وخلال استقبال محافظ حلب حسين دياب له في مبنى المحافظة قال عسكري: نتمنى أن تتم إعادة إعمار مدينة حلب وبأسرع وقت ممكن لإزالة آثار الجريمة والظلم الذي مارسته أمريكا و«إسرائيل» و«التكفيريون» بحق هذه المدينة وأهلها.

وأضاف عسكري: خلال معركة حلب كنا نتابع قصص الصمود العظيم التي تمت تغطيتها من وسائل الإعلام الإيرانية لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية للشعب الإيراني والعالم، مشيراً إلى أن القصة لن تنتهي عند هذا الحد بل سيستمر الدعم والتعاون بالجانب الإعلامي ولقد اتفقنا خلال لقاءاتنا في دمشق على دعم عملية التطوير للإعلام السوري.

وقال عسكري: اطلعنا على العديد من السيناريوهات لأعمال درامية ووثائقية لإبراز قصص الصمود والمقاومة التي ظهرت خلال الصمود والمقاومة في سورية.

وقدّم محافظ حلب حسين دياب شرحاً موجزاً عن عملية تحرير المدينة والأعمال الجارية لإعادة إعمار هذه المدينة ودور وسائل الإعلام الوطني والحليف وخاصة الإعلام الإيراني الذي قدم شهيداً على أرض حلب وهو الشهيد محسن رضائي مراسل التلفزيون الإيراني على جبهة منيان غرب حلب.

وقام الوفد بزيارة المسجد الأموي الكبير وجامع النقطة في حي المشهد واطلعوا على الدمار والتخريب اللذين تعرضت لهما هذه الأماكن, كما تجول الوفد داخل قلعة حلب.

تصوير: خالد عثمان