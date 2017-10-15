ص 1:01 2017/10/15

نظّمت فروع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في كل من سلوفاكيا وألمانيا وفرنسا وهنغاريا ورومانيا والتشيك أمس وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها تحت عنوان «يوم الغضب السوري».

وجدّد الطلبة السوريون وأبناء الجالية المشاركون في الوقفات تضامنهم ووقوفهم مع وطنهم الأم سورية في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له منددين بجرائم التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها من قوى الهيمنة الغربية ومشيخات وممالك الخليج والنظام التركي الإخواني.

وتجمع المشاركون في ساحات الحرية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا وكالفين في العاصمة الهنغارية بودابست وفاتسلاف وسط العاصمة التشيكية براغ وأمام السفارة الروسية في ألمانيا وفرنسا والسفارة السورية في رومانيا، حيث حملوا لافتات تضامنية تعبّر عن افتخارهم بانتصارات الجيش العربي السوري في مواجهته الإرهاب والإرهابيين وتحيي صمود أبناء الشعب السوري، كما رفعوا الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد.

وحسب «سانا» فقد استنكر الطلبة وأبناء الجالية السورية في سلوفاكيا في بيان أصدروه بختام الوقفة التي شارك فيها أعضاء من حزبي الشباب الاشتراكي والشيوعي السلوفاكيين تآمر بعض دول الغرب وممالك الخليج على وطنهم الأم ودعمهم وتمويلهم للتنظيمات الإرهابية وجرائمها بحق السوريين.

ولفت الدكتور علي أسعد رئيس فرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية في كلمة له خلال الوقفة إلى أن الحل السياسي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية، مشيداً بمواقف الدول الحليفة لسورية وفي مقدمتها روسيا وإيران والصين والمقاومة الوطنية اللبنانية.كذلك جدد طلبة سورية وأبناء الجالية في رومانيا خلال وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في بوخارست وقوفهم إلى جانب وطنهم وجيشهم في مواجهة الإرهاب، معبرين عن تمسكهم بكل ذرة من تراب سورية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي شارك فيها سفير سورية في رومانيا الدكتور وليد عثمان وأعضاء البعثة الدبلوماسية، الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد واللافتات المعبرة عن رفض الشعب السوري للإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون بلده إضافة إلى لافتات تعبّر عن التقدير للدول الصديقة على مواقفها الداعمة لسورية.

وعبّر الطلبة السوريون وأبناء الجالية خلال الوقفة التي نظمتها السفارة السورية بمشاركة المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية في رومانيا وأبناء الجالية تحت عنوان «يوم الغضب السوري» عن الولاء للوطن، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش العربي السوري الباسل في حربه ضد الإرهاب التكفيري.

وأشار غسان خضرة رئيس المكتب الإداري لاتحاد طلبة سورية في رومانيا في كلمة له إلى صمود الشعب السوري رغم الاجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضت عليه خلال سنوات الأزمة، لافتاً إلى أن هذا الشعب وقف مع جيشه من أجل حماية سورية ووحدتها.

من جهته أكد هيثم الأسعد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السوريين في كلمة باسم المؤسسات السورية الوطنية في رومانيا وقوف أبناء الجالية السورية مع الجيش العربي السوري في تصديه لأعتى حرب إرهابية عرفها التاريخ والتمسك بوحدة سورية أرضاً وشعباً.