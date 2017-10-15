ص 1:01 2017/10/15

انطلقت فعاليات المهرجان العالمي التاسع عشر للشبيبة والطلبة وسط العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر أمس باستعراض كرنفالي كبير.

ويستمر برنامج المهرجان الأساسي في مدينة سوتشي جنوب روسيا حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد أن يتم افتتاحه فيها رسمياً اليوم بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين.

وشارك في كرنفال موسكو وفود الشبيبة والطلبة من جميع قارات العالم وجابوا شوارع المدينة من جوار الكرملين وحتى استاد لوجنيكي الذي سيشهد مهرجاناً موسيقياً ضخماً.

وذكرت «سانا» أنه وخلال اجتماع تحضيري للوفد السوري المشارك بالمهرجان أكد رئيس الوفد معن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة أهمية المهرجان والحرص على تقديم صورة سورية بالشكل الأمثل من خلال التقيد بأنظمة المهرجان ليكون السوريون أنموذجاً مشرفاً وقدوة في الحضور الفاعل بالمحافل الدولية.

من جانبه لفت عضو الوفد عمر الجباعي رئيس مكتب الثقافة والإعلام في الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى ضرورة توثيق كل نشاطات ولقاءات الوفد السوري مع الوفود الأخرى والتأكيد على صمود الشعب السوري وتلاحمه مع جيشه وقيادته في مواجهة الإرهاب ودعوة شباب وطلبة العالم لتبني المواقف ضد ما تتعرض له سورية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم.

ويشارك في فعاليات المهرجان أكثر من 20 ألف شاب وطالب من أكثر من 150 بلداً في مختلف المجالات وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية للشباب والعديد من الرياضيين والصحفيين الشباب ورجال الأعمال والعديد من الأشخاص المهتمين باللغة والثقافة الروسية.