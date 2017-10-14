ص 2:02 2017/10/14

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات ميدانية ضد تحصينات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» في قرية حطلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث تمكّنت من بسط الأمن في القرية وقطعت خطوط إمداد إرهابيي «داعش» هناك، بينما أسقطت وحدات أخرى طائرة مسيّرة مفخخة للمجموعات الإرهابية في ريف القنيطرة الشمالي.

ففي دير الزور حققت وحدات من الجيش تقدماً في عملياتها ضد تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» عبر إعادة الأمن إلى قرية حطلة واثنين من الأحياء في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري تقدمت شرق نهر الفرات بدير الزور ووصلت إلى طريق دير الزور – الحسكة في قرية الصالحية بعد القضاء على أعداد من إرهابيي «داعش» وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

وكان مراسل «سانا» قد أفاد في وقت سابق أمس بأن وحدات من الجيش نفّذت عمليات ضد تحصينات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» أدت إلى القضاء على آخر تجمعات التنظيم في قرية حطلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش استعادت دوار الحلبية في منطقة الصالحية على المدخل الشمالي لمدينة دير الزور وتابعت عملياتها باتجاه جسر السياسية، مبيناً أنه بهذه السيطرة تكون وحدات الجيش قطعت كامل طرق إمداد إرهابيي «داعش» المنتشرة في أحياء من المدينة.

وإلى الجنوب الشرقي من مدينة دير الزور أكد المراسل أن وحدات الجيش تمكنت خلال عملياتها المكثفة على محاور الاشتباك في مدينة الميادين من التقدم واستعادة حيي البلعوم والمديحي، في حين قضت على آخر تجمعات الإرهابيين في مدرسة الصناعة وشركة الكهرباء في المدينة.

وفي السياق ذاته بين المراسل أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شن غارات مكثفة على محور تحرك إرهابيي التنظيم في الميادين وذيبان وبقرص تحتاني وبقرص فوقاني وموحسن والبوليل والحسينية والجنينة وحويجة صكر وأحياء العمال والعرفي والصناعة والحميدية والحويقة، موضحاً أن الغارات أسفرت عن القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم وآليات لهم.

إلى ذلك لفتت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرقي إلى إقدام تنظيم «داعش» الإرهابي على إعدام شخص في قرية أبو حمام وتعليق جثته لإرهاب الأهالي الذين ضاقوا ذرعاً من جرائم التنظيم التكفيري ويحاولون الخروج من مناطق انتشاره.

وفي القنيطرة أسقطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة طائرة مسيّرة مفخخة للمجموعات الإرهابية فوق تل القبع شمال بلدة خان أرنبة قبل وصولها إلى هدفها.

وأفاد مراسل «سانا» بأن وحدة من الجيش تعاملت مع طائرة استطلاع مفخخة ومسيرّة من المجموعات الإرهابية المنتشرة في جباثا الخشب وأسقطتها برمايات نارية مناسبة قبل وصولها إلى هدفها.

في غضون ذلك أكدت هيئة الأركان العامة للقوات الروسية تدمير 993 هدفاً لتنظيم «داعش» خلال غارات نفّذها الطيران الحربي الروسي المشارك بالحرب على الإرهاب في سورية الأسبوع الماضي.

وذكر مدير إدارة العمليات للأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي في تصريح صحفي أمس أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من تدمير 993 هدفاً لإرهابيي «داعش» في منطقة دير الزور خلال 383 طلعة للطيران الحربي الروسي خلال الأسبوع الأخير.

وبيّن رودسكوي أن 171 خبيراً روسياً يعملون على إزالة الألغام في الطرق والمنشآت في محيط مدينة دير الزور تمكنوا من تطهير 838 مبنى ونحو 300 هكتار و87 كيلومتراً من الطرق وإبطال مفعول 24 ألفاً من القذائف والقنابل اليدوية.

وفي سياق متصل أفاد رودسكوي بأن نحو 450 إرهابياً قتلوا خلال تصدي الجيش السوري بإسناد جوي لهجوم واسع شنه تنظيم «داعش» على مواقع للجيش انطلاقاً من منطقة التنف التي ينتشر فيها جنود من القوات الخاصة الأمريكية.

وبين رودسكوي أن تنظيم «داعش» حاول نهاية الشهر الماضي التقدم على نطاق واسع إلى عمق الأراضي السورية بمشاركة نحو 3000 إرهابي بينهم أكثر من 1000 قدموا عبر الحدود العراقية- السورية في منطقة البوكمال مع دبابات وراجمات صواريخ ومدفعية من محافظتي الأنبار ونينوى العراقيتين، حيث تجري عملية قوات «التحالف الدولي».

وأشار رودسكوي إلى أن وحدات الجيش السوري بدعم جوي روسي تمكنت من تدمير المجموعات الإرهابية المهاجمة التي قطعت لفترة طريق دير الزور – السخنة ووصلت إلى مدينة القريتين.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن وحدات الجيش العربي السوري عملت خلال الأيام الماضية على تطويق الإرهابيين في مدينة الميادين بالكامل وهي تتقدم خلال عملياتها للقضاء على تجمعات «داعش» في المدينة.

وأوضح الفريق رودسكوي أن الوضع في سورية خلال الشهر الأخير تغير بشكل جذري نتيجة عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات تنظيم «داعش»، حيث تمت استعادة السيطرة على 142 قرية وبلدة.