ص 2:02 2017/10/14

تمكّنت الجهات المعنية وبعد محاولات حثيثة وجهود مكثفة من استعادة الطيار محمد صوفان الذي سقطت طائرته داخل الأراضي التركية بسبب عطل فني في شهر آذار الماضي.

ونقلت «سانا» عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الجهات المعنية, ومنذ لحظة سقوط الطائرة داخل الأراضي التركية, لم تأل جهداً من أجل استعادة الطيار واستخدمت كل الطرق المتاحة للحفاظ على سلامته واستعادته سالماً إلى أن تكللت جهودها بالنجاح وتسلمته يوم أمس من الجانب التركي.

يذكر أن الطيار محمد فياض صوفان كان ينفذ مهمة استطلاعية ضد المجموعات الإرهابية في محافظة إدلب عندما حصل عطل فني في الطائرة ماأدى إلى سقوطها داخل الأراضي التركية.