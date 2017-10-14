ص 2:02 2017/10/14

أكد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أن زيارته إلى روسيا تسهم في توطيد العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الصديقين.

ولفت صباغ خلال لقائه أمس رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى ضرورة أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي بنداً يحظر التدخل في الشؤون السيادية للدول من الأعضاء الآخرين في الأسرة الدولية ومناقشة مسألة حظر تمويل التنظيمات الإرهابية.

وتعليقاً على ذلك، قال فولودين: هذه مبادرة صائبة وقد جرى بحثها للمرة الأولى ضمن أطر اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في داكا وجرت آنذاك مناقشة حامية حول هذه المسألة وأيد الاتحاد البرلماني الدولي بكل حزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة بأغلبية الأصوات.

ووجّه صباغ الدعوة لرئيس مجلس الدوما الروسي لزيارة سورية مع وفد من البرلمانيين الروس.

من جهته أعرب فولودين عن شكره لهذه الدعوة لزيارة سورية، وقال: إننا نتقبلها وسنختار الوقت المناسب لتلبيتها.

وأشار فولودين إلى أنه يمكن أن يشارك في هذه الزيارة ممثلون عن برلمانات البلدان الأوروبية وربما بلدان أخرى كما حدث سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيعود بالفائدة حتماً على قضية مكافحة الإرهاب.

وكان رئيس مجلس الشعب أكد في تصريح له في وقت سابق أمس لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في اجتماع جمعية الاتحاد البرلماني الدولي الـ137 أن سورية على الدوام حاضرة في المؤتمرات والمحافل الدولية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي مناقشة مواضيع تندرج تحت عنوان «تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراف» إضافة إلى تقارير اللجان الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة والتمويل والتجارة وشؤون الأمم المتحدة.