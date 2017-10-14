دمشق ـ لبنى شاكر: ص 1:01 2017/10/14

بحثاً عن شراكة إعلامية تدعم الدراما السورية إنتاجاً وتسويقاً عبر تعاون حقيقي ومدروس يتجاوز ما واجهه عدد من المسلسلات خلال الأعوام الأخيرة، ويدعم المؤسسات الإعلامية السورية أيضاً في أداء رسالتها الإنسانية، التقى وزير الإعلام محمد رامز ترجمان رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران عبد العلي علي عسكري والوفد المرافق في مقر مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بدمشق قبل أن يلتقي الوزير ترجمان الوفد الإيراني ثانية في المساء في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحضور مديري ورؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية السورية.

ففي اللقاء الأول تحدث الوزير ترجمان بداية عن طموح بتحقيق تعاون واسع بين وزارة الإعلام السورية ومنظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يشمل طيفاً واسعاً من العمل الإعلامي ابتداء من الإنتاج الدرامي، موضحاً أنه تمت دراسة أكثر من مشروع وطرح مجموعة أفكار لتبنيها في المستقبل بما يخدم قضايا البلدين ومحور المقاومة ومواجهة المخطط التكفيري الذي تتعرض له المنطقة.

ولفت الوزير ترجمان إلى حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للدراما ومؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني باعتبار الدراما داعماً رئيسياً للإعلام في نقل حقيقة ما يجري في سورية إلى العالم، إضافة إلى دورها الفاعل والمؤثر في مواجهة الحرب على سورية.

بدوره أبدى عسكري الاستعداد الكامل لتوطيد علاقات التعاون بين وزارة الإعلام السورية ومنظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران، استناداً إلى الإمكانات الإيرانية في مجال الثقافة والفن، التي يمكن من خلالها تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى ما تمتلكه سورية حضارياً وثقافياً، رغم معاناتها من حرب ظالمة طوال سنوات شنها النظام الاستكباري في العالم وفي مقدمته الأمريكان والكيان الصهيوني.

وبيّن عسكري أن الخطة في المؤسسة الوطنية للإعلام في إيران ترتكز على السلام والأخوة والتعاون للمساهمة في إعادة إعمار سورية، عبر وزارة الإعلام السورية ومؤسساتها كونها جزءاً من جبهة المقاومة، في سبيل إنجازات إعلامية كبيرة في مجال إنتاج المسلسلات والأفلام وسائر الإنتاجات الإعلامية الأخرى.

في حين أوضح مدير مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ماهر الخولي أن الدراما السورية إحدى ركائز الفكر الوطني السوري بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي رائدة عربياً وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، وقد نمت في حضن القطاع العام وكانت رديفاً لدراما القطاع الخاص التي نمت بعدها، وتميزت بالتصاقها بهموم المواطن السوري والعربي من خلال طروحاتها الإنسانية، قادها معلمون كبار وسارت في طريقهم أجيال حملت الراية.

كذلك قال رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية علي كريميان: إن الحرب الظالمة على سورية استهدفت تغيير مسير السوريين من الاعتدال إلى التطرف، فكانت هناك محاولات لضرب الإمكانات السورية إعلامياً، لكن وسائل الإعلام السورية مستمرة في أداء واجبهاـ وعليه فالتعاون المشترك يمكن أن يقود إلى ثورة في الإنتاج الإعلامي، لذلك يضع الاتحاد إمكاناته لخدمة هذا المشروع الكبير.

وخلال اللقاء المسائي مع الوفد الإعلامي الإيراني استعرض الوزير ترجمان إلى جانب عدد من مديري ورؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية تفاصيل العمل الإعلامي الرسمي السوري خلال الحرب الظالمة على سورية.

وبيّن ترجمان أن الإعلام الوطني السوري لعب دوراً كبيراً في مواجهة الهجمة الإعلامية الشيطانية وكشف حقيقة ما يجري في سورية والمنطقة، ومن ذلك مثلاً توضيحه للصور غير الصحيحة التي كانت تنشر عن التظاهرات في سورية وكثيراً ما بثتها قناة «الجزيرة»، وإظهار حجم التضليل والكذب فيها، لذلك كان مستهدفاً منذ اليوم الأول للعدوان على سورية.

وقال: تعرضنا لكثير من القذائف ومحاولات الاستهداف، ومن ذلك تفجير مقر قناة الإخبارية، وحرق المركز الإعلامي في درعا، والهجوم على مراكز إعلامية في عدد من المحافظات واستهداف الكوادر الإعلامية العاملة فيها من مصورين وصحفيين وغيرهم، حتى إنه تم إلقاء أحد المصورين في دير الزور من الطابق الثاني أثناء عمله. كما تم حجب قنواتنا التلفزيونية عن الأقمار الصناعية بهدف تغييبه ومنعه من نقل الحقيقة، لكنه استطاع بفضل شهدائه أن يواجه المكنات الإعلامية الشيطانية ويظهر للعالم حقيقة ما يجري في سورية على أنه إرهاب تكفيري ومشروع طائفي بغيض يحاولون إشاعته في المنطقة وتغيير بوصلة النضال بعيداً عن القضية الفلسطينية، ولكن الإعلام المقاوم فاز بمعركة الكلمة، فالكل يعترف الآن بوجود الإرهاب، إذاً لقد حقق الإعلام المقاوم رسالته باعتراف الجميع.

وأشار وزير الإعلام إلى أن المعركة الإعلامية مستمرة فالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون موضوعة على لائحة المقاطعة وهي تعمل بتقنيات وتجهيزات قديمة نوعاً ما ضمن ظروف معقدة تقنياً وفنياً ومادياً، ومع ذلك وبفضل إيمان العاملين في الإعلام وثقتهم بقضيتهم ودعم الأصدقاء تمكنا من خوض المعركة والفوز بها ونحن مصرون على ذلك.

من جهته أوضح المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر خالد مجر أن المؤسسة تصدر صحيفتين مركزيتين هما «الثورة» و«تشرين»، إضافة إلى خمس صحف محلية في حلب، اللاذقية، حماة، حمص، ودير الزور، كما تقوم بطباعة كل الصحف الخاصة وصحف الأحزاب، وفقدت مقرات ومعدات قدّم العاملون فيها كثيراً من التضحيات والشهداء.

وفي شرح عن أداء صحيفة «تشرين» قال رئيس تحرير الصحيفة محمد البيرق: لدينا صحيفة ورقية وموقعان إلكترونيان «تشرين أونلاين وتشرين نيوز»، وكان لدينا صحيفة «سيريا تايمز» الناطقة بالإنكليزية والتي أصبحت الآن إلكترونية، ولكن هناك خطة لإعادتها بالنسخة الورقية.

وشكر البيرق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية على ما قدمه من دعم للصحيفة لوجستياً وبخبرات علمية وكذلك منظومة رصد حديثة تستفيد منها الصحيفة سواء للمنتج الورقي أو المواقع الإلكترونية.

حضر اللقاءين السفير الإيراني في دمشق جواد ترك أبادي والوفد المرافق لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران ورئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية علي كريميان.

تصوير: طارق الحسنية