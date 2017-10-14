ص 1:01 2017/10/14

أعلن المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي ـ السوري الدكتور لؤي يوسف أن التحضيرات اللازمة للقاء منتدى رجال الأعمال الروس والسوريين في موسكو خلال شباط القادم بدأت وبشكل مكثف.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن يوسف قوله عن الاستعدادات لعقد المنتدى: بجهود حثيثة بدأنا التحضيرات للقاء منتدى رجال الأعمال الروس والسوريين المزمع عقده في موسكو في شباط القادم والذي سيضم 120 شركة من كل طرف، وقد اقترحناه على الجانب السوري وتم اعتماده في الجلسة الختامية للدورة العاشرة للجنة الحكومية السورية ـ الروسية المشتركة للتعاون بين البلدين والتي عقدت في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ العاشر من الشهر الحالي.

وأضاف يوسف وفق ما نقلت عنه «سانا»: بدأنا بالتواصل مع رجال الأعمال من 85 مقاطعة وجمهورية تدخل في قوام الاتحاد الروسي كما أننا سنقدم كل التسهيلات للجانب السوري بدءاً من استخراج التأشيرات مروراً بتقديم القاعات اللازمة لأعمال المنتدى، فضلاً عن تقديم حسم يصل إلى 50 بالمئة في الفنادق التي ستقيم فيها الوفود السورية.