ص 1:01 2017/10/14

يحاول نظام أردوغان الإخواني تحت ذرائع ماتوصلت إليه اجتماعات أستانا الدخول إلى الأراضي السورية تحت ستار «إنشاء مراكز مراقبة تنفيذاً لمخرجات أستانا»، لكن كل المؤشرات والطريقة التي دخلت بها قواته إلى الأراضي السورية برفقة وحماية إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة»، تؤكد أنه يسعى لتعويم «النصرة» وحمايته, كما يسعى أردوغان إلى إيجاد موطئ قدم له في الشمال السوري بصرف النظر عن كل ما يسوقه من ذرائع، فقد دخلت قوات تابعة لنظام أردوغان الإخواني قبل يومين الأراضي السورية برفقة إرهابيين من تنظيم «جبهة النصرة» إلى محافظة إدلب بزعم «إنشاء مراكز مراقبة تطبيقاً لقرارات اجتماع أستانا6» حول سورية والتي نصت على إنشاء منطقة لتخفيف التوتر في إدلب.

هيئة الأركان التركية اعتبرت في بيان نشرته أمس وأوردته «سانا» أن دخول قواتها إلى إدلب «يأتي في سياق أعمال إقامة مراكز مراقبة»، في حين تحدث رئيس النظام التركي عن أن قواته دخلت مع ما يسمى «الجيش الحر» إلى إدلب.

وكانت العديد من وسائل الإعلام بعضها محسوب على المجموعات الإرهابية وثقت التنسيق القائم بين قوات أردوغان وإرهابيي ما يسمى «جبهة النصرة».

وأشارت بهذا الصدد وكالة «رويترز» ووسائل إعلام تركية إلى مرافقة إرهابيين من «جبهة النصرة» لرتل الآليات التركية من دون إطلاق رصاصة واحدة عند دخولها إلى إدلب من معبر باب الهوى.