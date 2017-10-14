دمشق ـ زهير المحمد: ص 1:01 2017/10/14

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري أمس مع وفد المنظمات الأوروبية غير الحكومية، حيث تمّ بحث آفاق التعاون المشترك وما يمكن للوفد تقديمه لدعم برامج عمل الوزارة،

وأكدت قادري خلال اللقاء أن ما سيقدمه أعضاء الوفد من مساعدات ستكون داعمة لتقديم خدمات أفضل، لافتة إلى أن العرض الذي قدمته الوزارة هو محرك بحث لمجالات التعاون مع الوفد لسد أي نقص، مشيرة إلى أن الحاجة تشمل الأنشطة والبرامج التنموية لتمكين الأسرة، إضافة إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولجرحى الجيش العربي السوري، فضلاً عن جهودها في التدريب والتأهيل لبناء قدرات الفرد للوصول إلى سوق العمل.

بدورهم عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم لصمود سورية بوجه الإرهاب، مبدين استعدادهم الكامل لتقديم كل أشكال الدعم في مختلف المجالات بحسب القوائم والاحتياجات والمشاريع التي سيتم الاطلاع عليها خلال الزيارة، وذلك حسب الامكانات المتاحة بهدف تعزيز صمود الشعب السوري.

وفي تصريح للصحفيين قالت قادري: إن زيارة الوفد من المنظمات الأوروبية غير الحكومية تمثّل زيارة لأصدقاء سورية لرؤية حقيقة ما يجري فيها بسبب جرائم التنظيمات الإرهابية، وإن الزيارة فرصة لاطلاع الوفد على أرض الواقع للاحتياجات الوطنية التي يمكن على أساسها تقديم الدعم للشعب السوري وسد أي فجوة سببتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضت على سورية.

بدوره قال دوغان تبان وهو أحد أعضاء الوفد: منذ بداية الأزمة في سورية كنا على يقين تام بوجود مؤامرة تحاك على سورية، لافتاً إلى أن صمود سورية في حربها ضد الإرهاب سيسجله التاريخ.

من جانبه دعا عضو الوفد المحامي رفيق أريلمز إلى ضرورة الوقوف مع الشعب السوري بوجه ما يتعرض له من حرب إرهابية، وكشف التضليل الإعلامي أمام الرأي العام الأوروبي ليرى إجرام التنظيمات الإرهابية في سورية، مشيراً إلى أهمية الزيارة الذي يقوم بها الوفد الذي يمثّل أفراداً من مختلف الدول الأوروبية اجتمعوا على محبة سورية.