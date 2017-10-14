ص 1:01 2017/10/14

استشهد 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بسبب اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي الكاشف بمدينة درعا في خرق جديد لمذكرة منطقة تخفيف التوتر.

وأفادت مراسلة «سانا» في درعا بأن مجموعات مسلحة تتحصن في حيي مخيم النازحين ودرعا البلد استهدفت بقذيفتين صاروخيتين حي الكاشف سقطتا في مدرسة المحطة الأولى ومحيط المدرسة الشرعية ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

ونقلت المراسلة عن مصدر طبي في مجمع العيادات الشاملة قوله: إن العيادات استقبلت 3 جثامين شهداء و4 مصابين بجروح مختلفة، حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم.