ص 1:01 2017/10/14

كشفت صحيفة إسبانية عن خطة تمولها الإمارات بهدف غزو قطر، كشف عنها نائب رئيس الوزراء القطري السابق عبد الله بن حمد العطية.

ونقلت صحيفة «إي.بي.سي» الإسبانية عن العطية أن الآلاف من مرتزقة من شركة «بلاك ووتر» الأمريكية تدربوا في الإمارات بهدف غزو قطر، لكنه قال في المقابل: هذه الخطط لم تحظَ بالدعم من الأمريكيين.

وحسب التقرير الذي استندت فيه الصحيفة لتصريحات العطية، فقد وضعت خطة الغزو في الإمارات قبل إعلان الحصار الاقتصادي والدبلوماسي ضد قطر من الدول الأربع.

وقالت الصحيفة: أبو ظبي طلبت خدمات هذه الشركة، للقيام بمهمة تبدو أبسط من المهمة السابقة، والتي تكمن في غزو قطر الصغيرة والغنية، في سبيل الإطاحة بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، واستبداله بعضو آخر من العائلة المالكة، يكون أكثر طواعية ومرونة أمام مصالح الإمارات والسعودية.

وقالت الصحيفة: تم تدريب مرتزقة «بلاك ووتر» في القاعدة الإماراتية العسكرية في ليوا الواقعة غرب الإمارات، حيث أكدت المصادر ذاتها أن مرتزقة «بلاك ووتر» قاموا بتدريب نحو 15 ألف مرتزق، معظمهم من كولومبيا وأمريكا الجنوبية.

ولفتت الصحيفة إلى ما كتبه روبرت فيسك، مراسل صحيفة «الإندبندنت» البريطانية بالشرق الأوسط، في تقرير له، أنه طرح في إحدى المرات سؤالاً على أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، مفاده: لماذا لم تقُم قطر بطرد الأمريكيين من البلاد؟، حينها، لم يتردد حمد في الإجابة وقال: «في اللحظة التي سأفعل فيها ذلك، سيقوم إخواننا العرب بغزونا».