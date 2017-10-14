عماد نصيرات ص 1:01 2017/10/14

كثرت هذه الأيام مناظر وسائل النقل الداخلي سواء منها الخاص أو العام وهي مركونة إلى جانب الطرقات بحالة مزرية بسبب الأعطال الكثيرة التي تتعرض لها ويلتم حولها أكثر من خمسين مواطناً كانوا محشورين داخل الناقلة… ينتظرون وسيلة نقل أخرى تقلهم، والحقيقة أن الكثير من شركات النقل الداخلي الخاصة تهالكت ناقلاتها ولكن أصحابها تعودوا أن تدر عليهم هذه الوسائل أرباحاً من دون أن ينفقوا عليها قرشاً واحداً، ووصل بعضها مرحلة تكاد تتجاوز معها نفق البرامكة, الموجود جانب الاتحاد العام للفلاحين، وكثير منها يطلق سحابة هباب أسود تحجب الرؤية عن السيارات العابرة لدرجة يضطر معها السائقون إلى تخفيف سرعتهم بشكل كبير وهذا يعوق عملية السير.. أما عن السباب والشتائم التي يتعرض لها سائقو هذه الناقلات المتهالكة وأصحاب الشركات التابعة لها… فحِّدث ولا حرج .

وأنا أريد أن ألفت هنا إلى مسألة مهمة، وهي لماذا لا تقوم اللجان الخاصة بالكشف الفني في مديريات النقل بتأدية واجباتها على أرض الواقع حتى يسمح لمثل هذه الآليات بالسير داخل أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ؟! بعضهم قال: تستطيع أن تتجاوز مثل هذه اللجان وفحوصاتها «بمبادرات جيدة».. للأسف الشديد.

هذه «المبادرات» التي يتجاوز بها أصحاب الناقلات لجان الفحوصات الفنية للباصات قد تكون أثمانها أرواح البشر, وهذا ما حصل منذ فترة عندما تعرض سرفيس لحادث وكانت النتيجة مقتل مواطنين والسبب سوء الحالة الفنية للسرفيس وعدم قيام صاحبه باستبدال زيت المحرك منذ زمن طويل وغيرها من الأعطال… وما يزيد «الطين بلة» أن بعض عناصر شرطة المرور يغضون الطرف عن هذه الآليات الملوثة للبيئة ويركزون على مخالفات النمر المشوهة وعدم وضع حزام الأمان والحديث بالجوال وعدم وجود طفاية حريق ووو..الخ!.

والمضحك أن بعض أصحاب هذه السرافيس أو الناقلات الكبيرة يعتقد بأن آليته, رغم كل تهالكها وقدمها من أفضل الآليات وأقواها ويفاخر بها بشكل مضحك …وهذه الحالات تذكرني بأبي عبدو الطنبرجي… أبو عبدو كان يملك فرساً سمّاها جميلة وهي كبيرة بالسن وضعيفة وكان يجر عليها طنبراً زيّنه مع جميلة بكل أنواع السلاسل والخرز والأجراس والريش وكان من كفرسوسة ويبيع الخضر في حي البختيار القريب من المجتهد… ذات مرة سار بطنبره وسط السيارات ما دفع شرطي المرور لإطلاق صافرته على أبي عبدو وطلب منه الاصطفاف على اليمين… أبو عبدو كان واثقاً جداً من جميلة ؟! فراح يضربها بالسوط كي يهرب من شرطي المرور ودراجته الحديثة نوع سوزوكي… ظناً منه أن جميلة أسرع من الدراجة… فكان يضرب جميلة بالسوط ويصيح بها (شدي جميلة إجانا الشرطي) وهذه هي حال الكثير من أصحاب السرافيس وباصات النقل الداخلي.