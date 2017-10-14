جمال حمامة ص 1:01 2017/10/14

مصادر في الاتحاد العام للتعاون السكني أفادت أن التعديلات على المرسوم التشريعي رقم 99 للعام 2011 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني تم عرضها على لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء، وحظيت بالموافقة، إلا أنها تحتاج وقتاً حتى تكتمل أسباب صدورها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تعيد التعديلات التي سيتم إدخالها على المرسوم رقم 99 لعام 2011 الحياة إلى قطاع التعاون السكني؟؟ هذا السؤال نترك الإجابة عنه برسم الأيام القادمة وكلنا أمل أن تحمل مضامين وعناوين من شأنها إخراج هذا القطاع من عنق الزجاجة ولاسيما أن الحديث يجري عن تعديل مواد وليس عن استصدار قانون جديد.

في الحقيقة يشكل المسكن التعاوني الشأن الأكثر حساسية لدى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وهو يعد الهاجس الأكثر اهتماماً لديه ويطمح أن يحتل أولوية في خطط الحكومة نظراً لما يعترضه من معوقات وصعوبات إدارية وإجرائية، وتالياً استنهاض القطاع التعاوني السكني في مرحلة إعادة الإعمار ليشكل نقطة تحول مهمة لخلق حالة من التوازن في سوق العقارات بين العرض والطلب وتصحيح الخلل القائم في هذه السوق التي تشهد ارتفاعات كبيرة على صعيد الأسعار يدفع ثمنها المواطن..

ما نطمح إليه فعلياً هو أن تكون التعديلات قادرة على إحداث تغيير ما يهدف بطبيعة الحال إلى تشجيع الاستثمار العقاري وزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل الدور الذي يضطلع به القطاع التعاوني السكني في مسألة تأمين المسكن والذي ترك بصمات مهمة في سوق العقارات لمصلحة المواطن في مرحلة ما حيث حافظ في – فترة شبابه – على حد ما من التوازن رغم ما عاناه من مشكلات مزمنة تكاد تنهي دوره.

باختصار, المطلوب من التعديلات معالجة جميع العقبات والصعوبات والمشكلات التي ظهرت خلال مسيرة العمل وتحول دون تنفيذ خطط وبرامج هذا القطاع وتؤدي إلى زيادة تكاليف المسكن التعاوني على ذوي الدخل المحدود.. ونشدد في هذا الإطار على أهمية التواصل والحوار المستمر بين الاتحاد العام للتعاون السكني والجهات العامة المعنية بمسألة الإسكان, وصولاً إلى المعالجات المطلوبة التي من شأنها دفع هذا القطاع باتجاه تحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها. وتالياً وضع صيغة أو آلية لهذا التواصل تهدف إلى حلحلة المشكلات العالقة وتفعيل الدور الإيجابي والطليعي الذي يمارسه القطاع التعاوني السكني.

