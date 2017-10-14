ص 1:01 2017/10/14

ثلثا الروس يؤيدون إعادة انتخاب بوتين

كشف استطلاع للرأي نظمه الصندوق الروسي للرأي العام أن أكثر من ثلثي الروس يؤيدون إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن 67 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أكدوا نيتهم الإدلاء بأصواتهم لمصلحة بوتين.

الاحتلال يقتحم بلدة تقوع في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم وفرضت إجراءات عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية في إطار سياساتها التهويدية الممنهجة الرامية للتضييق على الفلسطينيين.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين وعاثت فيها فساداً وتخريباً بعد اقتحامها بلدة تقوع وأطلقت تهديدات واسعة لأهالي البلدة بتعريض حياتهم للخطر إذا استمروا في المقاومة.

اليـورو يـرتفع

ارتفع اليورو أمس متجهاً صوب أكبر زيادة أسبوعية له في شهر مع تحول تركيز المستثمرين عن المخاوف السياسية لمنطقة اليورو إلى التوقعات الاقتصادية المشرقة.

وذكرت «رويترز» أن العملة الموحدة اليورو ارتفعت 0.1 بالمئة إلى 1.1839 دولار فيما زادت قيمة العملة واحداً بالمئة منذ بداية الأسبوع.

في المقابل يتجه مؤشر الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي له في أكثر من شهر مع استمرار عوائد أدوات الخزانة الأمريكية قرب مستوياتها المتدنية المسجلة في الفترة الأخيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

