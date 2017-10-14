صفاء إسماعيل ص 1:01 2017/10/14

لم يأتِ قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من منظمة «اليونيسكو» كرمى لعيون «إسرائيل» مفاجئاً للكثيرين, فالمتتبع لمواقف الإدارة الأمريكية الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وخاصة منذ وصول دونالد ترامب إلى الحكم, يعلم جيداً كيف أن الأخير زاد عن أسلافه في الإغداق بالدعم والحماية لـ«إسرائيل» والدفاع عن مصالحها في المنطقة.

الحجة التي ساقتها الإدارة الأمريكية تبريراً لانسحابها الذي أعلنته في 31 من الشهر القادم, هي أن المنظمة «منحازة» ضد الكيان الإسرائيلي. والانحياز الذي تدّعيه واشنطن هو في حقيقة الحال قرارات صادرة عن المنظمة والتي تؤكد الهوية الفلسطينية للأراضي الفلسطينية المحتلة, والتي كان آخرها قرار يؤكد أن القدس مدينة عربية وأن الوجود الإسرائيلي فيها احتلال يجب العمل على إزالته، فضلاً عن قرارات سابقة تؤكد أن الأماكن المقدسة في القدس مواقع أثرية يجب الحفاظ عليها. وهذه القرارات بالطبع برأي واشنطن «ذنب كبير» لا يغتفر للمنظمة ويجب أن تعاقب عليه لأنه ضد مخططات التهويد الإسرائيلية. ناهيك عن «ذنب» قُبولها بدولة فلسطين عضواً فيها.

والولايات المتحدة تهدف من وراء انسحابها, أولاً إلى إرغام منظمة «اليونيسكو» لكي تنصاع إلى أوامرها لأنها كانت الممول الأكبر لها، وثانياً للانتقام من الإجراءات التي تقوم بها المنظمة للحفاظ على التراث الفلسطيني وحضارته.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تنسحب فيها واشنطن من «اليونيسكو» فقد انسحبت عدة مرات من قبل بمجرد أن يصدر قرار عن المنظمة فيه شبه معارضة لـ«إسرائيل», ففي عام 1985 انسحبت واشنطن من المنظمة لأن سياسة الأخيرة تتعارض معها ومع ربيبتها «إسرائيل»، وبقيت معلنة انسحابها لمدة 19 عاماً ثم انضم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن إلى المنظمة مجدداً في 2002، قائلاً: إن «اليونيسكو» تعلمت الدرس وتخلت عن تحيزها ضد «إسرائيل» والغرب.

وقبل 6 سنوات، اقتطعت الولايات المتحدة أكثر من 80 مليون دولار سنوياً أي حوالي 22 % من ميزانيتها لـ«اليونيسكو»، احتجاجاً على موافقتها على عضوية فلسطين, وحينها أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنها اتخذت هذا القرار بسبب قانون يعود إلى التسعينيات يمنع الولايات المتحدة من تمويل أي وكالات تابعة للأمم المتحدة تعترف بفلسطين كدولة. ناهيك عن إن أمريكا منذ دخول فلسطين إلى المنظمة، جمدت عضويتها وتوقفت عن دفع نصيبها، ما أحدث عجزاً في ميزانية المنظمة 50 مليون دولار، وكانت تلك إشارة لإمكانية الانسحاب نهائياً.

وعليه, يؤكد مراقبون أن انسحاب أمريكا من «اليونيسكو» يأتي لأسباب سياسية في المقام الأول في إطار دفاعها المستميت عن «إسرائيل» وفي ظل تبني المنظمة قرارات مؤيدة للحقيقة الراسخة على الأرض الفلسطينية المحتلة مهما حاولت سلطات الاحتلال التغيير في معالمها, ورفض التدخل الأمريكي أو الضغوطات من أجل تمكين سيطرة الاحتلال على مناطق في التراث العالمي.

وعدا عن مزاعم واشنطن فيما يتعلق بتحيز المنظمة ضد «إسرائيل», فإن ما يثير التساؤل بقدر ما يفتح شهية المتابع على التكهنات, هو أن قرارات المنظمة المؤيدة لفلسطين ليست وليدة اللحظة, فما السبب الحقيقي أو السبب الآخر الكامن وراء اتخاذ واشنطن قرار الانسحاب في مثل هذا التوقيت بالذات، حيث تشهد المنظمة انتخابات مصيرية لانتخاب المدير العام, ولمصلحة أي من المرشحين «القطري أم الفرنسي» جاء هذا الانسحاب الأمريكي في هذا التوقيت الحساس؟.