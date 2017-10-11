دمشق ـ دانية الدوس: ص 1:01 2017/10/11

رغم أنها كانت مقتضبة على غير الجلسات الأخرى، لكن القضايا المطروحة فيها جاءت متنوعة وتهم الصالح العام، حيث تمت مناقشة آلية استجرار الأدوية والتجديد لمجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وواقع الآليات الحكومية وواقع وزارات الدولة وتفعيل دور معاوني الوزراء.

وخلال الجلسة وافق المجلس على مذكرة وزارة التعليم العالي حول استجرار الأدوية واستيرادها التي تتضمن الاستمرار بتأمين الأدوية المستوردة عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مباشرة وتحديد الزمن المتوقع لتزويد المشافي بها مع اقتراح أن يتم توريدها على دفعات تجنباً لحدوث انقطاعات، يأتي ذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء في جلسة سابقة لوزراء الصحة والتعليم العالي والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة الآلية المتبعة في استجرار الأدوية وتأمين مستلزماتها أو اقتراح آلية بديلة.

كما وافق المجلس على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن التجديد لمجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بهدف تعزيز عمل الشركة للفترة القادمة خاصة في مجال الفوترة الإلكترونية والعلاقة مع المصارف وذلك بهدف إنجاز بنية الدفع الإلكتروني التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وناقش المجلس واقع وزارات الدولة لشؤون «مجلس الشعب والمنظمات والمشروعات الحيوية والاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية» وتمّ التأكيد على أهمية مشاركة هذه الوزارات بفاعلية في وضع وتنفيذ الخطط الحكومية خاصة بالملفات المتصلة بعملها والاستفادة من المهارات الفنية والإدارية للقائمين على هذه الوزارات في رفع مستوى العمل الحكومي.

وكلّف المجلس وزارة التنمية الإدارية تنظيم اجتماع دوري لمعاوني الوزراء بحضور عدد من الوزراء لمناقشة آراء المعاونين في تطوير العمل وتقديم رؤى وأفكار جديدة تتناسب مع خطة كل وزارة نظراً للخبرة الوظيفية التي يتمتع بها المعاونون في مختلف المجالات ووضع مقترحات عملية لمعالجة المشاكل والعقبات أمام الارتقاء بكل جوانب العمل، وذلك تماشياً مع التوجه الحكومي لتفعيل دور معاوني الوزراء في جميع ما يتعلق بعمل الوزارة وتقييم أدائهم بشكل مستمر.

ودرس المجلس واقع الآليات الحكومية بجميع فئاتها وحاجة الجهات العامة منها وآليات استقدامها وصيانتها لتكون جاهزة في المرحلة المقبلة، وقرر المجلس وضع آلية واضحة للتعامل مع هذا الملف بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن التمديد لمجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أمر مهم كون السنوات الأربع القادمة ستشهد طريقة مقاربة مختلفة لأعمال الشركة بخصوص الفوترة والدفع الإلكتروني، مبيناً أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إنجاز منظومة التقاص الإلكتروني وأخرى للتحويلات الإجمالية الفورية للحوالات الكبيرة بما يسهّل العمليات التجارية بين الصناعيين والتجار والمواطنين والمصارف.