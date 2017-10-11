ص 1:01 2017/10/11

في إطار عملية التأهيل والتدريب العسكري المتواصلة في صفوف القوات المسلحة احتفل أمس بتخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات ومن صف الضباط اللواتي أدين فترة التدريب التي تؤهلهن للانخراط في صفوف القوات المسلحة وسميت دورتهن باسم الشهيد البطل الملازم أول حسين علي شعبان.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبرار تلاه النشيد العربي السوري وبعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية.

وألقت العميد مديرة الكلية العسكرية للبنات كلمة أكدت فيها أهمية دور المرأة في الدفاع عن الوطن إلى جانب مهامها الأخرى في بناء الأجيال، مشيدة بأهمية الخبرات التي اكتسبتها الطالبات الخريجات.

كما نوهت مديرة الكلية بضرورة التواصل مع المستجدات العلمية والتقنية والتعامل مع كل جديد في مجال العلوم العسكرية وأن يكنّ مثالاً يحتذى به في الانضباط والالتزام.

وذكرت «سانا» أن مديرة الكلية شكرت جميع المدربين على جهودهم المبذولة التي توجت بإعداد الخريجات ليكنّ ضباطاً وصف ضباط حربيين في صفوف القوات المسلحة.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه وأدت الخريجات القسَم العسكري ثم تلي أمر النجاح وتم توزيع الشهادات على الخريجات الأوائل.