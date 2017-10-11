ص 1:01 2017/10/11

أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن الدور التخريبي التآمري لحكام السعودية إنما هو استمرار لسياساتهم في تصدير الفكر الإرهابي للعالم وتوريد الإرهابيين إلى سورية في محاولة لتدميرها والعمل على حياكة المؤامرات ضد الأنظمة التقدمية المقاومة لمشروعات السيطرة الاستعمارية.

وأشارت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في بيان لها أمس نقلته (سانا) إلى التصريحات المسمومة والدعوات الخسيسة التي أطلقها وزير النظام السعودي لشؤون مجلس التعاون الخليجي تامر السبهان لتشكيل «تحالف دولي» ضد حزب الله وحلفائه، وترحيبه بالعقوبات الأمريكية ضد الحزب، مبينة أن هذه المواقف للوزير السعودي تعكس إمعان حكام بني سعود في مواصلة سياسات التآمر على المقاومة وتشكيل رأس حربة لمصلحة المشروع الأمريكي- الصهيوني لمحاولة الحد من تنامي قوة المقاومة وحلفائها بدلاً من الاتعاظ ومراجعة مواقفهم المدمرة في المنطقة وفشل مؤامراتهم التخريبية والفتنوية التي تندرج في سياق العمل على تحقيق الأهداف الاستعمارية لأمريكا و«إسرائيل».

من جهتها أكدت رابطة الشغيلة في لبنان أن المخطط الإرهابي الإسرائيلي- الأمريكي في سورية ودول المنطقة سقط ولن تنفع كل المحاولات لإنعاشه.

وشدّدت الرابطة في بيان لها على ضرورة مواجهة هذا الدور التآمري الإرهابي وإحباط مخططاته ولا سيما أن هذه المواجهة تعد مهمة وطنية وقومية وجزءاً من المواجهة مع الاستعمار الغربي والاحتلال الصهيوني.

من جانبه انتقد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» في لبنان العميد مصطفى حمدان مواقف بعض الأطراف اللبنانية حيال موضوع المهجّرين السوريين، وقال: إننا اليوم عرضة لخطر كبير وهو وجودي مصيري، والبعض يحاول تصويره كأنه موقف عنصري تجاه أشقائنا المهجرين السوريين، داعياً إلى مواجهة المشروعات الدولية التي تسعى للتقسيم.