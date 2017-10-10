ص 1:01 2017/10/10

تواصلت في سوتشي لليوم الثاني على التوالي اجتماعات لجان الخبراء بين الجانبين السوري والروسي لوضع الصيغة النهائية لبروتوكول الدورة العاشرة للجنة الحكومية السورية ـ الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المزمع التوقيع عليه اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ونائب رئيس الحكومة الروسية ديميتري روغوزين.

وتركزت اجتماعات الخبراء الفنيين الذين يمثلون مختلف وزارات ومؤسسات الدولة في البلدين واللقاءات بين رجال الأعمال السوريين والروس على سبل التعاون المشترك بين الشركات وتوسيع الاستثمارات الروسية في سورية والمشاركة في إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية التي تضررت بفعل الإرهاب.

وأوضحت ثريا إدلبي معاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيسة وفد الخبراء الفنيين عن الجانب السوري لمراسل «سانا» أن مناقشات يوم أمس هدفها بالتوصل إلى محضر نهائي للتعاون في كل القطاعات، مؤكدة وجود اهتمام واضح من الجانبين للتوصل إلى اتفاقات تعزز علاقات التعاون في جميع المجالات ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت إدلبي إلى أن هناك تأكيداً من الجانبين على أن يكون كل بند مؤطراً بفترة زمنية معينة، وبآلية متابعة للتنفيذ، وهذا ما يدل على رغبة حقيقية في إقامة مشروعات تعاون محددة وواضحة.

وفي حديث مشابه لفت فلاديمير تشوفاشيف ممثل وزارة التعليم والعلوم الروسية إلى أن الانطباعات والآفاق عن المحادثات جيدة، وقال: أفلحنا في مناقشة مختلف جوانب التعاون بصورة فعالة وبناءة ومنها مجال التعليم والتعاون العلمي، معرباً عن قناعته بأن هذه المحادثات ستعود بالنتائج المرجوة بما ينعكس إيجاباً على تطوير التعاون المشترك.

من جانبه أشار بسام درويش رئيس إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن عمل لجان الخبراء الفنيين يستمر حتى وقت متأخر من الليل لإنجاز المطلوب بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية السورية- الروسية إلى المستويين السياسي والعسكري بين البلدين.

بدوره، قال المهندس سمير الأسد المدير العام لمؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية: إن يومين من المباحثات كانا مثمرين لتجاوز بعض العقبات والتوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مشيراً إلى أن الجانب السوري طرح بعض المشروعات على الجانب الروسي بما في ذلك إعادة تأهيل بعض المؤسسات التي تعرّضت للتخريب من الإرهابيين، مؤكداً أن الثروة المعدنية في سورية هي ثروة متعددة وهناك الكثير من الخامات التي يجب استثمارها.

من جهته بيّن ألكسندر ساموجين- رجل أعمال روسي في مجال الشحن والنقليات البحرية أن اللقاءات مع الجانب السوري كانت جيدة ومريحة، موضحاً أنه تم بحث جميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وطرح بعض التعديلات بغية التوصل إلى صيغة أفضل للتعاون المتبادل.