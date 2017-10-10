ص 2:02 2017/10/10

دعا رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف إلى توحيد المواقف في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن التدخل في شؤون دول مثل سورية وليبيا واليمن ومالي أمر غير مقبول.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مدفيديف قوله في تصريحات له قبيل زيارته إلى الجزائر: لروسيا والجزائر مواقف متطابقة لجهة أن لكل شعب القدرة والحق في تحديد مستقبله وحل مشكلاته الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية في إطار القانون، مؤكداً أن التدخل الخارجي غير مقبول في هذا الشأن، وأنه انطلاقاً من ذلك فقط من الممكن إيجاد حل للأزمات في سورية وليبيا واليمن ومالي وإنقاذ سكانها من المأساة والحروب وإعطاؤهم فرصة الحياة العادية والهادئة، والأهم الحياة السلمية.

إلى ذلك بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي التنسيق بين البلدين لضمان أداء مناطق تخفيف التوتر في سورية ودفع عملية تسوية الأزمة فيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أوردته «سانا»: لافروف وتيلرسون تبادلا الآراء حول الوضع في سورية بما في ذلك آفاق التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة لضمان أداء مناطق تخفيف التوتر ودفع عملية تسوية الأزمة في سورية بطرق سياسية.

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف ركز على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية بكل حزم مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.

إلى ذلك أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن صيغة محادثات أستانا حول الأزمة في سورية أثبتت فعاليتها وأتاحت التخفيف من حدة الأعمال القتالية.

ونقلت «سانا» عن أوشاكوف قوله خلال مؤتمر صحفي أمس: إن النجاح في تنظيم المحادثات بشأن سورية في أستانا أصبح نتيجة ملموسة للتعاون بين روسيا وكازاخستان على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن ذلك أسفر عن تحسّن الأوضاع الإنسانية في سورية.

وأوضح أوشاكوف أن إقامة أربع مناطق لتخفيف التوتر في سورية أتاحت إيصال المساعدات إلى المواطنين.

وأعلن أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث آفاق محادثات أستانا مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أثناء لقاء القمة المقرر عقدها بينهما في سوتشي يوم الخميس المقبل.