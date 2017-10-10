سيدني ـ بشار محمد: ص 1:01 2017/10/10

تخفق قلوب السوريين اليوم لمنتخبهم الوطني «نسور قاسيون» في مواجهته المرتقبة مع مستضيفه منتخب أستراليا في سيدني لحساب إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لمونديال روسيا 2018.

ساعات تفصلنا عن اللقاء الأهم في تاريخ كرتنا الوطنية ومنتخباتنا ورياضتنا عامة وفيه سيتقرر مصير حلم منتخبنا بالاقتراب من حلم روسيا 2018.

التحضيرات استكملت أمس عبر الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب المباراة والتي أشرف عليها المدير الفني أيمن الحكيم ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الرئيسة التي سيخوض بها اللقاء.

الحكيم أكد في مؤتمره الصحفي أن ثقته كبيرة باللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل منتخبنا للملحق العالمي وأثنى على اللاعبين، منوهاً بحسهم الوطني العالي، واعتبر الحكيم أن المنتخب جسم واحد صحيح أنه يغيب عنه خمسة من اللاعبين المؤثرين إلا أن ثقته كبيرة باللاعبين على سد فراغ هذا الغياب.

وقال الحكيم: المباراة مصيرية بالنسبة لرجال المنتخب الوطني لاستمرار حلم بلوغ المونديال بعد أن انتهى «شوطها الأول» في ماليزيا بالتعادل وسنلعب الشوط الثاني إياباً بعزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية .

وعن تراجع قوة الدفاع السوري قياساً ببداية التصفيات أجاب: عملنا وفق خطة واستراتيجية واضحة أن يكون المنتخب جسماً واحداً تتكامل فيه الخطوط الثلاثة «دفاع ووسط وهجوم» لكن مشكلة الإصابات والغيابات أثرت قليلاً على خط الدفاع، لكن ثقتي كبيرة بالتعويض ومطمئن لخط الهجوم قياساً بالسابق.

ورداً حول أهمية فوز المنتخب بالنسبة للشعب السوري، قال: المنتخب حالة وطنية جامعة بدليل الفرحة الكبيرة التي عاشها الشعب السوري داخل البلد وخارجه، وسنحرص على رسم الفرحة لملايين السوريين وندرك أهمية اللقاء بالنسبة لجميع السوريين.

بدوره أكد عمر السومة جهوزية نسور قاسيون للمباراة وعزيمتهم لتقديم أداء يليق بالمنتخب والكرة السورية وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل المنتخب الذي يلعب بعدة خيارات منها الفوز بهدف، أو التعادل بأي نتيجة غير 1/1.

وأضاف السومة: في لقاء الذهاب حدثت بعض الأخطاء تم تصحيحها من المدير الفني، واليوم في المران الرئيس سيضع المدرب الخطة والأسلوب الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهلنا للملحق العالمي وتفرح ملايين السوريين.

وفي تصريح لـ«تشرين» أكد رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان أن مباراة اليوم أمام منتخب أستراليا مباراة العمر بالنسبة للمنتخب الوطني لكتابة تاريخ جديد للكرة السورية وللرياضة الوطنية ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، مضيفاً: اللقاء لن يكون عادياً ونثق برجال المنتخب الوطني على تجاوز ظروف المباراة الصعبة نتيجة الغيابات الكثيرة ولكن ما تابعته خلال اليومين الماضيين خلال الحصص التدريبية يدفعني للثقة بقدرة المدير الفني أيمن الحكيم على إيجاد الحلول المناسبة.

واعتبر رمضان أن كرة القدم فوز وخسارة وما حققه رجال المنتخب إنجاز ويستحق نسور قاسيون منحهم الثقة والدعم ونشكر جاليتنا هنا في سيدني والشعب السوري على دعمه واحتضانه للمنتخب الوطني وأتمنى أن يتكلل جهد الجميع بالتأهل.

وفي سياق متصل يلعب منتخبنا الوطني مباراته المنتظرة أمام نظيره الأسترالي باللون الأحمر والحارس باللون الأسود ويرتدي المنتخب الأسترالي اللون الأصفر وحارسه اللون الرمادي وذلك حصيلة الاجتماع الفني الذي أداره مراقب المباراة السعودي محمد سلمان نمشان وحضره نائب رئيس اتحاد الكرة- مدير المنتخب فادي الدباس ومازن دقوري منسق العلاقات الخارجية وموفق فتح الله إداري عام المنتخبات الوطنية إلى جانب طاقم التحكيم الأوزبكي ومندوبو إدارة منتخب أستراليا.

يقود اللقاء طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة الحكم الدولي رافشان أرماتوف ويساعده عبد حكيموف راسلوف وجاكنوجر ساديف وليكنز تانتشيف. ومقيم الحكام: محمد علي بوجسيم «الإمارات» ومراقب المباراة : محمد سلمان نمشان «السعودية».